Vali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletle geçti

Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 ÇanakkaleKöprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.
DHA
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1915 Çanakkale Köprüsü'nden motosikletiyle geçti.
Motosiklet tutkunu Yerlikaya o anları sosyal medya hesabından, "1915 ÇanakkaleKöprüsü'ne Boğaziçi'ndeki 3 kardeş köprümüzün selamlarını götürdüm. Maşallah" notuyla paylaştı.
DHA