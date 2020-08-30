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Valilikten düğünler için yeni koronavirüs tedbirleri

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü itibari ile düğünlerde yeni ek tedbirlerin alındığını duyurdu.

30 Ağustos 2020 Pazar 07:50
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Valilikten düğünler için yeni koronavirüs tedbirleri
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada Pazartesi gününden itibaren Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyeceği, düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç)yapılmayacağı, düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyeceği ve gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyeceği açıklandı.

İstanbul Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında pazartesi günü itibari ile düğünlerde yeni ek tedbirlerin alındığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığının 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca ilave tedbirler alındı. Buna göre pazartesi gününden itibaren tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmeyecek, düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulacak. Ayrıca, düğün ve nikâhlarda yemek verilmesi de dâhil olmak üzere, her türlü yiyecek-içecek servisi/ikram (paketli su servisi hariç) yapılmayacak. Düğünlerde oyun/dans gibi faaliyetlere müsaade edilmeyecek. Gelin ve damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların nişan, düğün ve nikâh merasimlerine katılımına izin verilmeyecek. Alınan yeni tedbirler kapsamında temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra, düğün ve nikâhlarda bu karar ve İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere riayet edilmesinin sağlanması ve alınan önlemler denetlenecek. Tedbirlere uymayanlarla Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası uygulanacak. Aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli ve idari işlem başlatılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiDüğünTedbirKoronavirüsPandemiCovid19
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