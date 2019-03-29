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Valilik İstanbul'daki seçim önlemlerini açıkladı

İstanbul Valiliği, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

Valilik İstanbul'daki seçim önlemlerini açıkladı

İstanbul Valiliği, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlanan Seçim Güvenliği Tedbirleri Planı yürürlüğe koyduğunu duyurdu.

29 Mart 2019 Cuma 14:03
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Valilik İstanbul'daki seçim önlemlerini açıkladı

"10 MİLYON 260 BİN 748 SEÇMEN BULUNUYOR"

Valilikten yapılan açıklama, "Vali Yardımcılarımız başkanlığında oluşturulan büro ve merkezler; Bakanlığımız ve İl ve İlçe Seçim Kurulları ile tam bir koordinasyon içerisinde görev yapacaklardır İstanbul'da 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 1.869 seçim çevresinde 10 milyon 393 bin 532 seçmen 31 bin 124 sandıkta oy kullanacaktır. Jandarma bölgesinde 1'i seyyar, 454 sandık ve 132.784 seçmen, polis bölgesinde 155'i seyyar olmak üzere 30 bin 670 sandık ve 10 milyon 260 bin 748 seçmen bulunmaktadır" denildi.


"45 BİN 680 PERSONEL GÖREV YAPACAK"

Açıklamada alınan önlemler ise şöyle sıralandı:

1- İl Jandarma Komutanlığımızca 271 tim ve 4 bin 130 personel, 1'i helikopter olmak üzere toplam 305 araç, İl Emniyet Müdürlüğümüzce 41 bin 550 personel, 3 helikopter, 4 Bot ve 5 bin 587 araç görevlendirilmiştir.  Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığınca sorumluluk sahasında 142 personel ve 12 deniz aracıyla güvenlik hizmeti sunulacaktır. İl ve İlçe Seçim Kurulunca belirlenen mahallerde toplam 156 seyyar sandıkta oy kullanılmasıyla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Seçim öncesi, seçim esnası ve seçim sonrasında sandık alanları ve çevresinde oy verme ve sayım işlemleriyle sonuçların ilçe seçim kurullarına intikalleri sırasında, İl ve İlçe Seçim Kurulları çevreleri, hassasiyet arz eden kurum, kuruluş ve bölgelerde bütün güvenlik önlemleri alınmıştır. 

2- İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarımıza ait 1.458 araç İl ve İlçe Seçim Kurullarının emrine tahsis edilmiştir.

3- Valiliğimiz Seçim Koordinasyon Bürosu yönetiminde, GAMER, Seçim Güvenlik Koordinasyon Merkezi, İlçe kaymakamlıklarımız, güvenlik güçlerimiz, elektrik, su, doğalgaz, kara, deniz, demiryolu ve havalimanı ulaşımı, iletişim, itfaiye ve sağlık alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara ait koordinasyon merkezleri 7/24 saat esasına göre hizmet sunacaklardır. 

4- İlimizde enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde sağlanması, muhtemel arızalara müdahale ekiplerinin oluşturulması ve jeneratör takviyesiyle ilgili gerekli tedbirler alınmıştır. 

5- İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü ve diğer kurumlar, sorumluluk alanlarındaki görevleri eksiksiz olarak yerine getirmek üzere gereken tüm tedbirleri almışlardır.

6- İl ve ilçe nüfus müdürlüklerimiz 30-31 Mart 2019 tarihlerinde vatandaşlarımıza hizmet verecektir. 

7- 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve YSK kararları gereğince oy verme günü, oy verme süresince bütün umumi eğlence yerleri kapalı kalacaktır. 

8- İçkili yerlerde ve umumi mahallerde her çeşit alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasaktır. 

9- Emniyeti ve asayişi sağlamakla görevli kolluk güçleri dışında ruhsatlı da olsa hiç kimse silah taşımayacaktır. 

Seçimde görevli güvenlik güçlerimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın personeline görevlerinde başarılar diliyor, vatandaşlarımızın da huzur içinde bir seçim geçirmelerini temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulValilikSeçim önlemleri
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