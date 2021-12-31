Vali Yerlikaya yılbaşı mesajı yayınladı 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yen yıl mesajı yayınladı. Yerlikaya videoda tüm İstanbulluların yeni yılını kutlarken, yılbaşı gecesi için alınan tedbirleri de açıkladı. Yerlikaya, "Sevgili İstanbullular, sizlerle birlikte yepyeni bir yıla daha merhaba diyoruz. Her yeni yıl bizler için yepyeni umutlar ve başlangıçlar demek. Hele ki yaşadığınız şehir asırlara meydan okuyan, dünyanın en güzel şehri İstanbul ise. Kıymetli hemşerilerim, yılbaşı gecemizin huzur ve güvenle geçmesi için, hassasiyet ve titizlikle gerekli tedbirlerimizi aldık. 2 bin 231 jandarmamız, 44 bin 758 polisimiz ve 167 sahil güvenlik personelimiz görevlerinin başında olacaklar. Yeni yılımızın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlikler getirmesini diliyorum. Şehrimize özveriyle hizmet eden tüm mesai arkadaşlarımızın, vefakâr sağlık çalışanlarımızın ve kıymetli güvenlik güçlerimizin 2022 yılını canı gönülden kutluyorum. Ailelerinizle birlikte sağlık dolu bir yılınız olsun. Yeni yılımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.