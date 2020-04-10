Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek
Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek
Ertelenen at yarışları için mayıs ayında karar verilecek
Ertelenen at yarışları için mayıs...
Oyunculardan kimse kalmadı, bir tek ben varım
Oyunculardan kimse kalmadı, bir tek...
Denizlispor defans hattını takımda tutacak
Denizlispor defans hattını takımda tutacak
Kuş cenneti Akgöl Sazlığı'na flamingolar geldi
Kuş cenneti Akgöl Sazlığı'na flamingolar...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Yerlikaya ve Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası etkinlikleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyarete katılanların dua edilirken sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.

10 Nisan 2020 Cuma 11:47
0 Okunma
Vali Yerlikaya ve Mustafa Çalışkan Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü ve Polis Haftası nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti. Şehitlikte ilk olarak anıtın önünde dua okundu. Şehitlikteki ziyarette koronavirüs salgınının son bulması için de dua edildi. Bu sırada sosyal mesafenin korunduğu ve herkesin maske taktığı görüldü. Dua okunmasının ardından Yerlikaya ve Çalışkan şehitlerin mezarlarına tek tek karanfil bıraktı. Daha sonra açıklama yapan Vali Ali Yerlikaya, "Polis teşkilatımızın 175. Kuruluş yıldönümü kutlu olsun diyoruz. Şehrimizin ülkemizin huzuru, güvenliği, iyiliği için canlarıyla, bütün gayretleriyle çalışan çok güzide bir teşkilat. Koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğimiz, sosyal mesafeyi koruduğumuz, her zaman, her fırsatta kendi nefsimize söylediğimiz tedbirleri yaşamak için gayret gösterdiğimiz böyle bir dönemde; bugün İl Emniyet Müdürümüz Taksim'de çelenk koyarak programa başladı. Biz de bugün yine emniyet müdürümüz ve il müftümüzle beraber polis şehitliğimize geldik. Onları unutamazdık, vazifemizi yaptık. Allah şehitlerimizin şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Her zaman onların nazlı duaları bizim üzerimizde olsun. Polisimiz sadece asayişin temini değil insanlarımızın gerçekten zor günlerinde de her fırsatta yanlarında olduğunu çok güzel bir şekilde gösteriyor. Görüyorsunuz maske dağıtımında, kolonya dağıtımında veya Vefa Sosyal Destek gruplarının 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizin taleplerini, istekleri karşısında onların eli, sesi, kolu olduğunu, bir evlatları olarak yanlarında olduklarını en güzel şekilde gösterdi. Jandarma kardeşi ile beraber gösterdi. Biz her zaman, zor zamanlarda devlet millet, millet devlet el ele olduğunu tüm dünyaya gösteren en güzel örnekleri yaşıyoruz. Ben polisime, jandarmama, bekçime, kolluk gücümüzün hepsine İstanbullu hemşerilerim adına teşekkür ediyorum. Polislerimizin 175. yaş günü kutlu olsun" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk Polis Teşkilatıİstanbul Valisi Ali Yerlikayaİl Emniyet Müdürü Mustafa ÇalışkanEdirnekapı Şehitliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek
Karantinadaki koronavirüs mağdurlarına psikolojik destek
Yasağa rağmen Bebek sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptılar
Yasağa rağmen Bebek sahilinde bisiklet sürüp yürüyüş yaptılar
Taksim'de sosyal mesafeli tören
Taksim'de sosyal mesafeli tören
Çocuk korosu dijital ortamda ‘Kar’ adlı eseri seslendirdi
Çocuk korosu dijital ortamda ‘Kar’ adlı eseri seslendirdi
Hastane için çalışmalar gece de devam etti
Hastane için çalışmalar gece de devam etti
Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu gösteriyor
Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu gösteriyor
İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
İmamoğlu'na tehdit soruşturması: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama
Esenyurt'ta patlama olan daire içeriden görüntülendi
Esenyurt'ta patlama olan daire içeriden görüntülendi
Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı
Atatürk Havalimanı'nda hastane çalışmaları başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı