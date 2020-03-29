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Vali Yerlikaya: 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yarın sabah 06.00'dan itibaren yurtiçi uçuşlarda "Seyahat İzin Belgesi" isteneceğini ve izin belgesi olmayan yolcuların taşınmayacağını açıkladı.

29 Mart 2020 Pazar 08:15
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Vali Yerlikaya: 'Seyahat İzin Belgesi' istenecektir

Havayolu ile düzenlenecek uçuşlarda yolcular, yarın saat 06:00’dan itibaren “Seyahat İzin Belgesi” olmadan seyahat edemeyecek. Tüm vatandaşların  bulundukları şehirde kalmaları esas olacak, ancak tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar, özellikle son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde, kalacak yeri bulunmayan vatandaşlar “Seyahat İzin Kurullarından” seyahat izin belgesi alarak hava yolu ile seyahat edebilecek.

Vali Yerlikaya: Havayolu ile yurtiçi uçuşlarda 29.03.2020 tarihi ve saat 06:00'dan itibaren "Seyahat İzin Belgesi" istenecektir.  Başta THY olmak üzere tüm hava yolu firmaları seyahat izin belgesi olmayan kişilere bilet satışı yapmayacak ve yolcu olarak taşımayacaktır.

DHA

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İstanbulValiAli YerlikayaSeyahatOtobüsUçakYolcu
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