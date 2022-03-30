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Vali Yerlikaya: Oturup, dua ederek depremi bekleyemeyiz

30 Mart 2022 Çarşamba 15:40
Vali Yerlikaya: Oturup, dua ederek depremi bekleyemeyiz

İSTANBUL - İstanbul için afete dönüşebilecek 9 önemli tehlike başlığı, "deprem, sel-taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, heyelan, toprak kayması gibi kütle hareketleri, meteorolojik-iklimsel afetler, göç-nüfus hareketleri ile terör, toplumsal olaylar ve çevre kirliliği" olarak açıklandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bu risklere yönelik alınması gereken önlemlerle ilgili yol haritaları oluşturulduğunu duyurdu. 

İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Toplantıya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kaymakamlar, belediye başkanları, AFAD ve AKOM yetkilileri ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında akademisyenler katıldı. 


 

EN ÖNEMLİ 9 TEHLİKE BELİRLENDİ 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 138 kurum ve kuruluşun, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri, akademisyenler ile 550 uzman teknik personelin destekleriyle 102 toplantı ve 2 çalıştay gerçekleştirildiğini bildirdi. Çalışmalar sonunda İstanbul için afet riski oluşturan 9 önemli tehlikenin belirlendiğini ifade eden Vali Yerlikaya, en riskli noktaların haritalandırıldığını bildirdi. İstanbul için 9 önemli tehlike başlıklarını, "Deprem, sel-taşkın, yangın, endüstriyel kazalar, ulaşım kazaları, heyelan, toprak kayması gibi kütle hareketleri, meteorolojik-iklimsel afetler, göç-nüfus hareketleri ile terör, toplumsal olaylar, çevre kirliliği gibi diğer afetler" olarak açıklayan Yerlikaya, alınması e yönelik gereken önlemlerle ilgili yol haritaları oluşturulduğunu da ifade etti.  


 

"OTURUP, DUA EDEREK AFETİ BEKLEYEMEYİZ"

Valisi Yerlikaya yapılan çalışmaların kaybedecek vakit olmadığını gösterdiğini belirterek "Temel olarak dört amacımız var; Şehrimizi güvenli hale getirmek, afet risk yönetimini güçlendirmek, afetlerden etkilenmeyen bir ekonomi kurmak ve afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturmak" dedi. İstanbul'da nüfusun 41 yılda 10.7 milyon arttığını belirten Vali Ali Yerlikaya, yılda ortalama 260 binlik nüfus artışı olduğunu vurguladı. Vali Yerlikaya "İstanbul gibi dinamik bir şehirde zaman çok daha hızlı geçiyor. Zaman su gibi akıp giderken oturup dua ederek afeti bekleyemeyiz" dedi. 


 

"KENTSEL DÖNÜŞÜM DENİNCE AKILLARA PARA KAZANMAK GELİYOR"

İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, 'afet' denince akıllara ilk olarak depremle yüzleşmek geldiğini ifade ederek, ortak akılla çalışmanın önemine değindi. İmamoğlu "Bu konuyu, sadece bir kurumun, kanunla belirlenmiş bir ilçe belediyesinin ya da büyükşehir belediyesinin, X,Y, Z grubunun çözebilmesi mümkün değil. Milletimizin aklına kentsel dönüşüm denince para kazanmak geliyor. Malesef, 'Bir dairem için kaç daire alırım' mantığı öne çıkıyor" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaİstanbulDeprem
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