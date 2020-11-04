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Vali Yerlikaya İstanbul'da yeni mesai düzenlemesini açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sanayi sektöründe erken mesai ve kamuda esnek çalışmaya yönelik açıklamalarda bulundu. İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısı sonrası alınan kararları açıklayan Vali Yerlikaya, "Kamuda 60 yaş üstü kamu olanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve 10 yaş altı çocuğu bulunan kişiler idari izinli sayılacak ve evden çalışabilecek. Diğer personeller haftalık olarak dönüşümlü çalışacak. Sanayi kesiminde çalışanlar mesaiye 07.00'de başlayacak. Karar 9 Kasım Pazartesi itibarıyla uygulanacak" dedi.

04 Kasım 2020 Çarşamba 16:48
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Vali Yerlikaya İstanbul'da yeni mesai düzenlemesini açıkladı

İSTANBUL - Bugün yapılan İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısının ardından açıklamalardan bulunan Vali Yerlikaya kamuda yapılacak olan değişiklikleri açıkladı. Vali Yerlikaya, "60 yaş ve üstü çalışanların idareci pozisyonda olanlar hariç, hamilelerin, kronik rahatsızlığı bulunanların, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın personeller idari izinli sayılarak evden çalışacaktır" dedi.

Sanayi sektöründeki mesai saati değişimini duyuran Vali Yerlikaya, "İl Pandemi Kurulumuzun tavsiye kararları bugün de İl Hıfzıssıhha Meclisimizde görüşülerek karara bağlandı. Sanayi kesiminde çalışanların, sabah saat 07.00'da mesaiye başlaması kararı alındı. Bu karar 9 Kasım Pazartesi tarihinden itibaren uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yeni Mesai DüzenlemesiİstanbulVali Yerlikaya
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