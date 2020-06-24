Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Beşiktaş'a Gürcü orta saha
Beşiktaş'a Gürcü orta saha
Esenyurt'ta mucize kurtuluş
Esenyurt'ta mucize kurtuluş
Sırbistan sele teslim... 15 kentte OHAL ilan edildi
Sırbistan sele teslim... 15 kentte...
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı hedefliyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu olmayı...
Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri oldu
Milli güreşçi Kayaalp, Bakanlık müşaviri...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Yerlikaya'dan Esenyurt açıklaması!

Esenyurt'ta gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. Hasar tespitlerimiz bugün akşama kadar bitecek" dedi.

24 Haziran 2020 Çarşamba 14:45
0 Okunma
Vali Yerlikaya'dan Esenyurt açıklaması!

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARIMIZ BU AKŞAM BİTECEK"

Esenyurt'taki sel felaketinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tekrar ilçeye geldi. Yerlikaya, kaymakamlık binasındaki toplantının ardından açıklama yaptı. Ali Yerlikaya, "Hasar tespitlerimiz bugün akşama kadar bitecek. Ondan sonra sizlerle paylaşacağız. Devamlı vatandaşlarımızın yanındayız. Tekrar yaşanmaması ile ilgili tedbirler alıyoruz. Sabah Ekrem İmamoğlu Başkanımız ile de görüştük. İSKİ, Haramidere ile ilgili çalışmalarına bugünden itibaren başlıyor. Olabilecek en kısa zamanda bir daha bu şekilde bir taşkınla, vatandaşlarımızın üzücü bir durumla karşılaşmaması ile ilgili çalışmalarını yapıyor. Genel Sekreter Yardımcımız Murat Bey ve İSKİ'den temsilciler de burada. Onların hangi takvimde bu dereyi bir daha taşkın yaşanmaması ile ilgili ne kadar sürede yapacaklarını da bir hafta içerisinde bize söyleyecekler. Bir daha vatandaşlarımızın aynı üzücü olayla karşılaşmaması ile ilgili bu çalışma bitinceye kadar orada oturmalarına izin vermiyoruz. Ama onları da kendi haline bırakmıyoruz. Bakanlarımız vekillerimiz her fırsatta bizimle beraberler. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Bey hemen geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Süleyman Soylu bakanımız devamlı bizimle beraberdi" ifadelerini kullandı.

"EVİNE GİREMEYEN VATANDAŞLARIMIZI OTELDE MİSAFİR ETTİK"

Yaşanan sel felaketinde oluşan zarardan dolayı evlerine giremeyen vatandaşları mağdur etmediklerinin altını çizen Ali Yerlikaya, yardıma ihtiyacı olan herkesin yanında olduklarını ifade etti. Yerlikaya, "Bizim izleyeceğimiz yol şu; Dün evine giremeyen, selden zarar gören vatandaşlarımızı otellerde misafir ettik. Bu işi kaymakamımız ve belediye başkanımız beraber yürütüyorlar. Bugün maddi yardımda bulunuyoruz. Hasar tespitleri ile ilgili işyeri, dükkân ve evlerle ilgili hepsini, kaymakamlığa kaç tane müracaat olduysa hepsine olabilecek en kısa zamanda gidiliyor. Hasar tespitini yaptıktan sonra bunların telafi edilmesiyle ilgili raporları gördüğümüz zaman onlarla ilgili karar vereceğiz. Bu kararları da sizler aracılığı ile hem şehrimize hem Esenyurt'a, Pınar Mahallemize duyuracağız. Ama gönül ister ki böyle üzücü olaylarla Rabbim bir daha bizi imtihan etmesin. Allah tekrarından beterinden hepimizi korusun" şeklinde konuştu. (İSTANBUL)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Esenyurtİstanbul Valisi Ali YerlikayaSel
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenyurt'ta mucize kurtuluş
Esenyurt'ta mucize kurtuluş
Çatalca'da evlerine hortumun gelişini böyle görüntülediler
Çatalca'da evlerine hortumun gelişini böyle görüntülediler
ESENYURT'TAKİ SEL FELAKETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
ESENYURT'TAKİ SEL FELAKETİNDE YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI
Avcılar'da trafik kazası
Avcılar'da trafik kazası
Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu
Esenyurt'ta sele kapılan kadını kurtaran esnaf konuştu
Ekrem İmamoğlu: Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz
Ekrem İmamoğlu: Bu sorunu inşallah bu yaz bitireceğiz
İşte yağmur ve dolu İstanbul'a böyle girdi!
İşte yağmur ve dolu İstanbul'a böyle girdi!
Çatalca'da hortum
Çatalca'da hortum
Üsküdar'da yollar göle döndü
Üsküdar'da yollar göle döndü

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı