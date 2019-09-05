Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
100278
ALTIN
277.982
DOLAR
5.6912
STERLİN
7.0168
EURO
6.2822
Keyif dolu 10 klip
Keyif dolu 10 klip
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri çıktı
Dolmabahçe Sarayı'nda Japon gazete kupürleri...
Marmaris'te orman yangını
Son Dakika
Marmaris'te orman yangını
Okul alış-verişine çıkacaklar dikkat!
Okul alış-verişine dikkat!
Çek-bonoda elektronik dönem
Çek-bonoda elektronik dönem
İş fırsatları için hemen tıkla!

Vali Yerlikaya'dan Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafına ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, su baskını nedeniyle zarar gören Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafını ziyareti sırasında, "Sayın Mustafa Varank bakanımızın talimatlarıyla KOSGEB Başkanımız Ankara'dan geldi. Onun koordinasyonuyla birlikte 100 bin liraya kadar sıfır faizli krediyle ilgili süreç başlamıştır" dedi.

Vali Yerlikaya'dan Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafına ziyaret

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, su baskını nedeniyle zarar gören Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafını ziyareti sırasında, "Sayın Mustafa Varank bakanımızın talimatlarıyla KOSGEB Başkanımız Ankara'dan geldi. Onun koordinasyonuyla birlikte 100 bin liraya kadar sıfır faizli krediyle ilgili süreç başlamıştır" dedi.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:04
7 Okunma
Vali Yerlikaya'dan Eminönü Yeraltı Çarşısı esnafına ziyaret

İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt ile birlikte, Eminönü Yeraltı Çarşısı'nda su baskını sebebiyle zarar gören esnafı ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOSGEB kredi desteğiyle ilgili olarak esnafa bilgi verdi. 

"BİZ VALİLİK OLARAK KİRA YARDIMINDA BULUNACAĞIZ"

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Yeraltı çarşısında ve küçük çarşıda da 2 metreye aşkın su baskını oldu. Burada bulunan bütün iş yerlerimiz, içerisindeki mallarımız zarar gördü. O günden bugüne içinde bulunduğumuz yerde gösteriyor ki tepeden tırnağa buraları, iş yerimizi eski haline getirmeyle ilgili çok büyük bir gayret içerisindesiniz üç haftadan beri. Biz hem geçmiş olsun hem de yerinde görmek için geldiğimiz zaman sizinle paylaştığımız bir mesele vardı. Dedik ki biz valilik olarak kira yardımı bulunacağız, 6 aylık kirayı... Bunun tespitlerini yaptık, Allah izin verirse Eylül ayı sonunda en geç Ekim'in ilk haftasında bu işi çözüyoruz" dedi. 

"100 BİN LİRAYA KADAR SIFIR FAİZLİ KREDİYLE İLGİLİ SÜREÇ BAŞLAMIŞTIR"

Vali Yerlikaya, "İkincisi Sayın Mustafa Varank bakanımızın talimatlarıyla KOSGEB Başkanımız Ankara'dan geldi. Onun koordinasyonuyla birlikte 100 bin liraya kadar sıfır faizli krediyle ilgili süreç başlamıştır" diye konuştu. Yerlikaya, "Allah bir daha bizi bu şekilde baskınlarla, afetlerle imtihan etmesin. Tedbir, tevekkül... Bizim inancımız, medeniyetimiz onu söylüyor. Başta Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Fatih Belediyemiz, AFAD, Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz sağanakla ilgili ilanlar, haberler, ikazlarla ilgili duyuruları ve bunun gereği olarak, başta Büyükşehir Belediyesi, Valiliğimiz AFAD hep beraber atanmış, seçilmiş ayrımı yapmaksızın aynı sıkıntıyı, üzüntü verici bu hadisesi bir daha yaşamamak için daha tedbirli olmak için gayret gösteriyoruz. Tekrar geçmiş olsun diyorum" dedi.

KOSGEB DESTEĞİ

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, "Biz KOSGEB olarak bu karar alındıktan sonra programı yürürlüğe koymak için ilgili bankalarla görüşmelerimizi yaptık. Çalışmalarımızı tamamladık. 11 banka bu süreçte rol alacağını bize iletti. Tekliflerini iletti. 11 banka ile mutabakatımızı imzaladık. Şu an sizde bu bankalardan kredilerinizi kullanacak konuma geldiniz. Öyle tahmin ediyorum ki, banka genel müdürlükleri önümüzdeki pazartesi ilgili şubelere talimatlarını iletecekler. Önümüzdeki hafta siz de bu kredileri kullanabileceksiniz. 100 bin liraya kadar bankadan kredi kullandığınız takdirde bunun faizini KOSGEB olarak biz karşılayacağız. Burada kredi 36 ay vadeli olacak. Ana parası için bir yılı geri ödemesiz, daha sonra 9 eşit taksitte 3'er ayda bir ödeyeceğiniz bir kredi olacaktır. Kredi süresince KOSGEB ile herhangi bir diyaloğunuza bir ihtiyaç olmayacak. Biz burada zarar gören firmalarımızın listesini ilgili bankalara ileteceğiz. Siz ilgili bankaya gittiğinizde KOSGEB'in bu programından yararlanmak istediğinizi, kredi kullanmak istediğinizi söyleyeceksiniz" şeklinde konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ValiYerlikayaİstanbulEminönüYeraltı çarşısıEsnafZiyaretönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İSPARK’ta eski tarife devam ediyor
İSPARK’ta eski tarife devam ediyor
Kartal'da çöken bina
Kartal'da çöken bina
İSPARK’ta elden ücret sona eriyor
İSPARK’ta elden ücret sona eriyor
Su borusu patladı, yol sular altında kaldı 
Su borusu patladı, yol sular altında kaldı 
Zuhal Olcay'dan İmağoğlu Süprizi
Zuhal Olcay'dan İmağoğlu Süprizi
Maslak kırmızı-beyaz...
Maslak kırmızı-beyaz...
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
Vatan Caddesi trafiğe kapatıldı
İstanbul'daki taksi şoförlerini incelediler
İstanbul'daki taksi şoförlerini incelediler
İBB'den ulaşım ücretleri zammına ilişkin açıklama
İBB'den ulaşım ücretleri zammına ilişkin açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans