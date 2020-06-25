Vali Yerlikaya 65 yaş ve üstüne tatil izni verildiğini açıkladı

İSTANBUL - Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda 'Seyahat İzin Belgesi' almak şartıyla istedikleri yere gidebilecekler. Kendileri ile aynı durumda bulunan birinci derece yakınlarından en fazla 6 kişi için de izin alabilecekler. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199, Vefa Sosyal Destek Hattı ve e­-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerdir."



İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 65 yaş ve üstü vatandaşların izin belgesi alarak, turizm amaçlı seyahat yapabileceklerini açıkladı. Açılamada," İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızın sağlığını korumak amacıyla sokağa çıkma ve ikametten ayrılma kısıtlaması getirilmiş, Genelge ile söz konusu kısıtlama esnetilerek her gün 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilmelerine karar verilmiş ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 21.05.2020 tarihinden itibaren en az bir ay boyunca dönmemek kaydıyla tek yönlü olarak istedikleri yerleşim yerlerine gidiş izni verilmiştir. Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve turizm sezonunun açılması sebebiyle aşağıda belirtilen şartlar doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın turizm amaçlı seyahatlerine izin verilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir." denildi.



TURİZM AMAÇLI SEYAHAT İZİN BELGESİ OTOBÜS, UÇAK, TREN VE ÖZEL ARAÇLA YOLCULUKTA KULLANILABİLECEK

Açılamada," 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız (son üç yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği olanlar ile böbrek yetmezliği nedeniyle diyalize giren hastalar hariç) turizm amacıyla yapacakları yolculuklarda Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak şartıyla istedikleri yerleşim yerine gidebilecektir. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesine başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kendileri ile aynı durumda bulunan (65 yaş ve üzeri) eş, kardeş ve birinci derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için seyahat izin belgesi başvurusu yapabileceklerdir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi almak üzere Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı üzerinden veya elektronik ortamda e ­Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e ­başvuru sistemine girerek seyahat izin işlemleri başlığının altında yer alacak turizm amaçlı seyahat izin belgesi verilmesi alt başlığını seçerek başvurularını 23.06.2020 Salı günü, saat 09.00'dan itibaren gerçekleştirebileceklerdir. Başvuru formunda otel tatili, yazlık/devremülk, kiralık ev/villa ya da karavan tatili gerekçelerinden biri seçilecektir. Vatandaşlarımız, Otel tatili için rezervasyon belgelerini, Yazlık/devremülk için tapu örneklerini, Kiralık ev/villa tatili için ise kira sözleşmelerini, Karavan tatili için karavan sahiplik belgeleri ya da kira sözleşmelerini zorunlu olarak başvuru sırasında sisteme yükleyeceklerdir. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi alacak vatandaşlarımız otobüs, uçak, tren ve özel araç ile yapacakları yolculuklar için başvuru yapabileceklerdir. ­Başvuru sırasında başvuranın ve beraberindekilerin? Covid­19 evde izolasyon sorgusunun yanı sıra belirtilen hastalıklarının olup olmadığı hususu da sistem üzerinden otomatik olarak sorgulanacaktır.



"BAŞVURULAR OTOMATİK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK"

Vatandaşlarımızın belge almak için herhangi bir sağlık kuruluşuna ya da Valilik/Kaymakamlıklara gitmelerine gerek bulunmamaktadır. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi başvuruları otomatik olarak değerlendirilecek ve sonuçlandırılacaktır. İzin başvurusu kabul edilenlere SMS yolu ile bilgilendirme yapılacak olup ayrıca e Devlet üzerinden başvuru onay belgesi çıktısı da alınabilecektir. İzin başvurusu kabul edilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgileri otomatik olarak gidecekleri il valilikleri ile kayıtlı olduğu aile hekimine bildirilecektir. Kayıtlı oldukları aile hekimleri tarafından gerekli takipleri yapılacaktır. Belirtilen sınırlamalara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı