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Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

Vali Yerlikaya: 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

Vali Yerlikaya: 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

18 Aralık 2019 Çarşamba 15:28
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Vali Yerlikaya: 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi tarafından Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle düzenlenen "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" programında konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da 557 bin ikamet izinli, 555 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 112 bin göçmen yaşıyor. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisi için geri dönüşleri, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör unsurlarından ayırarak gerekli fiziki ve güvenlik şartları sağlanan bölgelere 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı" dedi.


 

"BU TOPRAKLAR BİN YILDAN BERİ TÜRK'ÜN YURDUDUR"

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü nedeniyle Zeytinburnu Belediyesi Kültür Sanat Merkezi'nde "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" programı düzenlendi. Programa katılan Vali Ali Yerlikaya, "Medeniyetimizin cümle kapısı İstanbul'dayız. İçinde yaşadığımız topraklar Anadolu ve İstanbul hamd olsun iyi ve merhametli insanların yurdudur. Bu topraklara Hazreti Mevlana nefes verdi. Yunus Emre 72 milleti bir bilin dedi. Biz ırkçılık bilmeyiz. Ötekileştirme bilmeyiz. Ayrımcılık bilmeyiz. Bizim bildiğimiz bir şey varsa o da eşrefi mahlukat olduğudur. İnsan yaratılmışların en şereflisi en yücesidir. Bu topraklar bin yıldan beri Türk'ün yurdudur. Çağlar boyunca savaştan, zulümden, baskıdan kaçan daha iyi şartlarda yaşamak isteyen Anadolu kapılarını hiç yüksünmeden açmıştır. İnsanoğlu uygarlığın yaşadığı günden bu yana sürekli hareket ediyor. Savaştan, terörden, zorbalıktan, inandığı gibi yaşayamadığından veya iklim değişikliği nedeniyle başka diyarlara göç ediyor" dedi. 


 

"İSTANBUL'DA 1 MİLYON 112 BİN GÖÇMEN YAŞIYOR"

Vali Yerlikaya Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre İstanbul'da yaşayan ve gönüllü olarak geri dönen göçmenler hakkında bilgi verdi. Yerlikaya, "Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyada 258 milyon insan göçmen. Bu göçlerden en çok etkilenen ülke Türkiye'dir. Ülkemiz 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyona yakın yerinden yurdundan edilmiş insana ev sahipliği yapıyor. İstanbul'da 557 bin ikamet izinli, 555 bin geçici koruma kapsamında Suriyeli olmak üzere 1 milyon 112 bin göçmen yaşıyor. Suriye'de kalıcı istikrar ve normalleşmenin tesisi için geri dönüşleri, terörle mücadele kadar önemli görüyoruz. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekatları ile terör unsurlarından ayırarak gerekli fiziki ve güvenlik şartları sağlanan bölgelere 50 binden fazlası İstanbul'dan olmak üzere 371 bin Suriyeli gönüllü geri dönüş yaptı" diye konuştu.


 

BELEDİYE BAŞKANI ARISOY: ZEYTİNBURNU GÖÇLE KURULMUŞ BİR ŞEHİRDİR

Programda konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Zeytinburnu göçle kurulmuş bir şehirdir. Bizim göçe dair çalışmalarımız 2005 yılında başladı. Osmanlı imparatorluğunun yıkılışından bugüne kadar Zeytinburnu sokaklarında bütün bir Türk dünyasından gelen insanları görmek mümkün. Zeytinburnu bir zenginliğe çevirmiş bunu yeni bir potada eriterek kendine özgü bir kültürün oluşmasına vesile olmuştur. Biz de 20 yıldır belediye olarak bu uyumun, bu yeni kültürün, simyanın hepimize neşe veren bir hal alması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Dünya Göçmenler Günü'nün bizim ev sahipliğimizde gerçekleşiyor olmasından da son derece memnunuz" dedi.


 

ŞARKILAR SÖYLEDİLER

Programda, Andolusia Trio Müzik Grubu, Milli Eğitim Çocuk Korosu,  AKDEM Göçme Çocuk korosu sahne alarak, geleneksel şarkılarını söyledi. İran, Azerbaycan, Uygur ve Suriyeli çocuklar da kendi dillerinde şarkılar söyledi. Suriyeli gencin "Bize çocukluğumuzu verin" adlı parçayı söylediği sırada sahnede duygu dolu anlar yaşadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
371 Bin Suriyeli Gönüllü Geri Dönüş YaptıVali Yerlikaya
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