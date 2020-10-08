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Vali Ali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yüz yüz eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, “Öğretmenlerimiz, servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla beraber tedbirlerimiz alıyoruz çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” diye konuştu.

08 Ekim 2020 Perşembe 15:29
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Vali Ali Yerlikaya’dan yüz yüze eğitim açıklaması

İSTANBUL - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Esenler’de geri dönüşümden elde edilen 500 bin defterin öğrencilere dağıtılması programında yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

ÖĞRETMENLERİMİZ, SERVİSLERİMİZ HAZIR

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya programda yüz yüze eğitimin kapsamının genişletilmesine ilişkin  “Öğretmenlerimiz hazır. Servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla beraber tedbirlerimiz alıyoruz çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI ÖZLEMLE BEKLİYORUZ”

Ailelerden, velilerden, öğretmenlerden ve öğrencilerden çok iyi dönüşler aldıkların da belirten Yerlikaya, “Önlemlerle ilgili tüm yaz çalıştık dersimize, hepsi huzurlu, gayet başarılı gidiyor. Buradan alınan tecrübe ve özgüvenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. 2, 3,4,8 ve 12’nci sınıflar mesleki teknik liselerin uygulama sınıfları önümüzdeki haftadan itibaren başlıyor. Biz hazırız, öğretmenlerimiz hazır, servislerimiz hazır. Valilik olarak tüm kurumlarımızla, güvenlik görevlilerimizle beraber tedbirlerimiz alıyoruz. Salgınla mücadele noktasında önlemleri el birliğiyle başarılıyla uyguladığımızı daha ileriye salgınla tüm insanlıkla beraber kurtulacağımıza inanıyoruz. Çocuklarımızı özlemle bekliyoruz” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaYüz Yüze Eğitim
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