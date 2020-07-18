Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
Son Dakika
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın
Son Dakika
Çin’de petrokimyasal fabrikasında yangın
Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi
Son Dakika
Van'da ölü sayısı 46'ya yükseldi
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı
Son Dakika
MSB: 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına...
Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı
Son Dakika
Koca Yusuf' başkent Karakas'a ulaştı
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uzman çavuşun şehit edilmesi olayına karışan kişi İstanbul'da yakalandı

Samsun'da 2008 yılında hayvan hırsızlarını durdurmak isteyen jandarma ekibine ateş açarak Uzman Çavuş Serdar Dağ'ı şehit edilmesi olayına karıştığı belirlenen Murat İnce, İstanbul'da gözaltına alındı.

18 Temmuz 2020 Cumartesi 11:27
0 Okunma
Uzman çavuşun şehit edilmesi olayına karışan kişi İstanbul'da yakalandı

Şüphelinin 2013 yılından bu yana firari olarak arandığı gıyabında yargılanarak 22 yıl 6 ay hapis cezası aldığı ve cezasının kesinleştiği öğrenildi. 

HAYVAN HIRSIZLARI ÇATIŞMAYA GİRİP UZMAN ÇAVUŞU ŞEHİT ETMİŞLERDİ

Samsun, Çarşamba Dikbıyık Beldesi’nde geçen 2008 yılının Nisan ayında meydana gelen olayda, jandarma ekipleri bölgede büyükbaş hayvan hırsızlığının artması üzerine yollardaki kontrollere başlamıştı. 7 Nisan akşamı ‘dur’ ihtarına uymayan bir aracı kovalayan jandarma ekipleriyle hırsızlar arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada evli ve bir çocuk babası 33 yaşındaki Uzman Çavuş Serdar Dağ, başından vurularak ağır yaralanmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Serdar Dağ, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü.  Şehit Uzman Çavuş'un organları ailesi tarafından bağışlanmış  ve 5 kişiye yeni bir hayat olmuştu.

3 KİŞİ OLAYLA İLGİLİ YARGILANMIŞTI

3 kişi oldukları belirlenen saldırganlardan Ali Çalışkan ve Murat İnce yakalanırken, kaçan Kemal Alver ise iki hafta sonra Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu. Süreç içinde Kemal Alver ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken diğer şüphelilerin yargılanmasına tutuksuz olarak devam ediliyordu. Murat İnce yargılama sırasında kayıplara karıştı.

2013'TEN BU YANA ARANAN ŞÜPHELİNİN İZİ İSTANBUL'DA BULUNDU

Asayiş şube müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğine bağlı ekipler hakkında 8 farklı konudan yakalama kararı bulunan ayrıca 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Murat İnce'nin izini Beykoz'da buldu.  Beykoz, Tokatköy Mahallesi, Doğu kapısı caddesi üzerinde bir işyerine gelip gittiğini tespit edilen İnce takibe alındı. 10 gün süren takibin ardından İnce'yi işyerinde olduğunu belirleyen ekipler baskın yaptı.  2013 yılından bu yana firari olarak aranan şüpheli  Murat İnce gözaltına alındı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli hakkında 8 farklı konudan yakalama kararı bulunduğu ayrıca toplam 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü, Paşabahçe polis merkezine teslim edilen Murat İnce işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Kartal Cezaevine teslim edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunCinayetUzman çavuşSerdar Dağ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
'Uçan tekmeli' saldırıya soruşturma
Haliç Köprüsü'nde yol çalışması başladı
Haliç Köprüsü'nde yol çalışması başladı
Spor İstanbul’dan Çocuklar İçin Yaz Spor Etkinlikleri
Spor İstanbul’dan Çocuklar İçin Yaz Spor Etkinlikleri
İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşıma ücretsiz
İstanbul'da 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere toplu taşıma ücretsiz
Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
Seyfi Dursunoğlu hayatını kaybetti
İBB Meclisi'nden Ayasofya kararı
İBB Meclisi'nden Ayasofya kararı
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi
Kırgızistan'da koronavirüse yakalanan 4 Türk İstanbul'a getirildi
İSKİ'den su fiyatlarına zam!
İSKİ'den su fiyatlarına zam!
Riva'da kurbanlık denetimleri
Riva'da kurbanlık denetimleri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı