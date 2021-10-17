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Üsküdar ve Ümraniye'de zincirleme kazalar

Üsküdar ve Ümraniye'de yağışlı hava zincirleme kazalara neden oldu

17 Ekim 2021 Pazar 17:56
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Üsküdar ve Ümraniye'de zincirleme kazalar

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kayganlaşan yollar kazalara neden oldu. Üsküdar D-100 Karayolu ve Çamlıca TEM Bağlantı Yolu'nda zincirleme kazalar meydana geldi. Araçlarda hasar meydana gelirken, 2 kişi de yaralandı.

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Üsküdar D-100 Karayolu Harem istikametinde yaşanan kazaya, İETT otobüsü ve iki otomobil karıştı. Kazada yaralı ve can kaybı bulunmazken araçlarda hasar meydana geldi. Olay nedeniyle Harem istikametinde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

Yağış nedeniyle meydana gelen diğer zincirleme kaza ise Ümraniye Çamlıca TEM Bağlantı Yolu'nda yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde tek taraflı kaza yapan bir otomobili fark eden minibüs kayganlaşan yolda duramadı ve önünde ilerleyen taksiye çarptı. Taksi ise bir otomobile vurdu. Kazada taksinin arka koltuğunda oturan kadın  yolcu ve otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Taksideki yolcu ambulansla hastaneye kaldırılırken otomobil sürücüsü ayakta tedavi edildi. Otomobil sürücüsü, "Önde kaza vardı. Kazayı görünce yavaşladık, durduk. Minibüs duramadı. Önce taksiye vurdu, taksi de bana vurdu. 2 tane hafif yaralı var." dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarÜmraniyeZincirleme Kazalar
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