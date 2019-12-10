Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
108239
ALTIN
273.413
DOLAR
5.8023
STERLİN
7.6425
EURO
6.4267
8-13 yaş grubu için sosyal medya alarmı
8-13 yaş grubu için sosyal...
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001 projeye 17,5 milyon liralık destek
Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 1001...
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı nedeni
Evde çamaşır kurutmak, akciğer hastalığı...
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi' ilgi görüyor
Türkiye’nin tek 'Oyuncak Ambulans Müzesi'...
Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin umudu oldu
Türk girişimcinin ürettiği gözlük, felçlilerin...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Üsküdar'da tel örgüler içinde valizli etkinlik...

Ülkelerini terk etmek zorunda kalanlara vurgu yapıldı

Üsküdar'da tel örgüler içinde valizli etkinlik...

Ülkelerini terk etmek zorunda kalanlara vurgu yapıldı

10 Aralık 2019 Salı 13:22
7 Okunma
Üsküdar'da tel örgüler içinde valizli etkinlik...

İSTANBUL -  "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" nedeniyle, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca farkındalık etkinliği düzenlendi. Üsküdar Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, savaş ve diğer nedenlerden dolayı ülkelerini terk etmek zorunda kalan insanların valizleri, temsili olarak tel örgüler içerisinde sergilendi. Etkinlikte AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın da günün önemini belirten "Meçhul Yolculuk" başlıklı mesajı, panoda yer aldı.


 

Etkinliği izleyen Sevim Yalçın, canlılara kıyılmaması gerektiğini ifade ederek, "Her ne olursa olsun, her kim olursa olsun sahip çıkılması lazım. Suç işleyen varsa bile bunların da eğitilmesi gerekiyor. Empati yapmamız gerekiyor. Suriye'deki halk buraya geliyor, kendi ülkelerinde yaşayamıyorlar. Bence mültecilerin bu şekilde yaşaması gerçekten üzücü. Kaçarken batan, ölen insanlar, çocuklar var. Vatanlarından yurtlarından ayrı kalıyorlar.” diye konuştu.


 

Tel örgüleri cep telefonu ile görüntüleyen Emine Acar da "insanların kendi memleketinden ayrılıp başka yerlerde yaşamak zorunda kalması insan hakları açısından çok üzücü.”dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarTel örgülerValizli Etkinlik10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
D-100'de orta refüjde ceset bulundu
D-100'de orta refüjde ceset bulundu
Ümraniye, Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne ev sahipliği yaptı
Ümraniye, Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne ev sahipliği yaptı
Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı
Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER!
ÖLÜMDEN DÖNDÜLER!
Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çaldılar
Silivri Cezaevi için alınan bilgisayarları çaldılar
46 yıllık köprüde ''24 saat'' bakım ve kontroller
46 yıllık köprüde ''24 saat'' bakım ve kontroller
Çatalca'da fabrika yangını
Çatalca'da fabrika yangını
Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza
Gazeteci Ahmet Hakan'a saldırı davasında 5 sanığa ceza
Haliç için hayati projede yeni adım
Haliç için hayati projede yeni adım

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans