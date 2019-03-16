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Üsküdar'da kaza

Üsküdar'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

Üsküdar'da kaza

Üsküdar'da motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2 ağır yaralı

16 Mart 2019 Cumartesi 10:36
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Üsküdar'da kaza

İSTANBUL (DHA) 

Üsküdar'da, ters istikamette seyreden otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosikletteki 2 kişi yaralanırken, yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Üsküdar Paşa Limanı Caddesi'nde saat 02.30 sıralarında birbirlerinden ters istikamette seyir halinde olan otomobil ile bir motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafa çarpıştı. Feci kazada şiddetli çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi motosikletten metrelerce öteye savrularak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralıların her ikisinin de durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Paşa Limanı Caddesi yolun temizlenmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili polis incelemesi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜsküdarTrafik Kazası
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