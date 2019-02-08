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Ünlü jokeye 20 yıl hapis cezası

Ünlü Jokey U.P. (28) eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak “Nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı. 

Ünlü jokeye 20 yıl hapis cezası

Ünlü Jokey U.P. (28) eski sevgilisi olan yengesine 3 yıl önce Bakırköy'de hürriyetinden yoksun bırakarak “Nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklandı. 

08 Şubat 2019 Cuma 10:46
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Ünlü jokeye 20 yıl hapis cezası

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre 2016 yılında meydana gelen olay şöyle oldu: N. P. (24) ile U.P. (28) bir süre sevgili oldu ardından ayrıldı. N.P. ardından U.P.'nin ağabeyi N.P. ile evlendi. 22 Mayıs 2016 tarihinde  N.P.'nin İstanbul'a gezmeye geldiğini öğrenen U.P., N.P.'yi aradı evine davet etti, ancak N.P. kabul etmedi. U.P. suç tarihinde N.P.'yi yine evine davet  etti, N.P. de kabul etti. U.P., N. P.'yi kitap alma bahanesiyle yatak odasına gönderdi, bu sırada U.P.'nin arkadaşları S.Ç. (27) ve T.G. (26) maskeli olarak N.P.'nin ağzını kapatıp elini ve ayaklarını yatağa bağladı. S.Ç. bağıran N.P.'ye eliyle vurdu. Ardından U.P., N. P.'ye cinsel saldırıda bulundu. Birlikte evden çıktıktan sonra N.P. bir  fırsatını bulup kaçtı ve polise ihbarda bulundu. Soruşturma başlatan savcılık Adli  Tıp Kurumu'ndan rapor aldı. Raporda, müşteki N.P.'nin el ve ayak bileklerinde halkalı ekimozların tespit edildiği, alınan sürüntü örneklerinde U.P.'nin  DNA profiliyle örtüştüğü ifade edildi. Savcılık, şüpheliler U.P., S.Ç ve T.G. hakkında  dava açtı. 


SANIKLAR SUÇLAMALARI REDDETTİ

U.P. ifadesinde şikayetçiyle rızasıyla ilişkiye girdiklerini iddia etti, diğer şüpheliler  ise olay sırasında  evde olduklarını ancak iddia edilen olayın olmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Yargılama devam ederken mahkemeye başvuran N.P. şikâyetinden vazgeçti. 


SANIKLARA CEZA YAĞDI

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına  tutuksuz 3 sanık da katıldı. Sanıklar suçsuz olduklarını belirterek, beraatlarını  talep etti. U.P. "Nitelikli Cinsel Saldırı" ve "Kişiyi Hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından toplam 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tutuklanmasına karar verildi. Diğer iki sanık da "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 10 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
JokeyCeza
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