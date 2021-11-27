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Ümraniye’de 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi ve Akyaka Park AVM’nin ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Hamsi Festivali’nde vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 16:38
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Ümraniye’de 2 buçuk ton hamsi dağıtıldı

Ümraniye Belediyesi ile Akyaka Park AVM’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği Geleneksel Hamsi Festivali'nde vatandaşlara 2 buçuk ton hamsi ve helva ikram edildi. Akyaka Park AVM’nin açık otopark alanında gerçekleşen festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Renkli görüntülere sahne festivalde vatandaşlar Şarkıcı Melih Kahveci konseriyle eğlendi.

“ÜLKEMİZİN HER BÖLGESİNİN AYRI AYRI TADI VAR”

Festivalde vatandaşlara hamsi dağıtan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Ümraniye halkıyla birlikte her sene yaptığımız hamsi festivalini gerçekleştiriyoruz. Hamsiyi sevmeyen yoktur diye düşünüyorum. Zaman zaman çeşitli ilçelerimizde hamsi festivali devam ediyor. Bugün halkımıza iki buçuk ton hamsi dağıtacağız. Karadeniz’in incisi hamsiyi bu güzel günde halkımıza ikram ediyoruz. Bu etkinlikler çok önemli. Halkımıza bu tatları yaşatmak bizim için önemli bir vazife. Ülkemizin her bölgesinin ayrı ayrı tadı var. İnsanlarımızı birbiriyle kaynaşması için bu festivaller gerekiyor" diye konuştu.

“HAMSİ YİYORUM ENERJİ ALIYORUM”

Arkadaşlarıyla birlikte Hamsi Festivaline gelen Gümüşhaneli Şükrü Küçük, “ Bu tarz festivaller çok güzel oluyor. Arkadaşlarıma hamsi aldım. Hamsileri afiyetle yiyeceğiz” dedi.

Trabzonlu Tülay Kaşıkçı ise, “Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Hırçın Karadeniz diyorum. Hamsi yiyorum enerji alıyorum” şeklinde konuştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Hamsi Festivali’nde Belediye Başkanı İsmet Yıldırım vatandaşlarla horon tepti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye BelediyesiHamsiHamsi Festivali
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