Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 3
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,072.93
ALTIN
789.97
DOLAR
13.52
STERLİN
18.58
EURO
15.48
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal Kaynak Suyunun unvan kullanım hakkını kiraya verecek
Nazilli Belediyesi Şırlan Doğal...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Devlet Su İşleri Genel...
Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü Daimi İşçi alacak
Tarsus Belediyesi Eski Hükümlü...
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32 Öğretim Görevlisi alıyor
İstanbul Gelişim Üniversitesi 32...
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı

Gelenekselleşen 7’nci Hamsi Festivali ile Ümraniye’de Karadeniz rüzgârı esti. Festivalde, lahana çorbasından hamsiye, kuymaktan mısır ekmeğine Karadeniz’e has yemek kültürü sergilendi. Kemençenin de hakim olduğu etkinlikte,5 ton hamsi dağıtılan vatandaş hamsiye doydu.

16 Ocak 2022 Pazar 17:44
14 Okunma
Ümraniye'de Karadeniz rüzgarı

Ümraniye halkı bugün, Belediye ile Ümraniye Rizeliler Derneği’nin yaptığı iş birliğiyle Karadeniz kültürüne doydu. Her yıl düzenlenen bu yıl ise 7’ncisi gerçekleştirilen Hamsi Festivaline ilgi yoğun oldu. Sadece Karadenizlilerin değil, Türkiye’nin her yerinden vatandaşın katıldığı festivalde; Karadeniz’e has yöresel ürünler ve köy sobasında özel pişirilen lahana çorbası, mısır ekmeği, mıhlama, fasulye turşusu gibi yemekler de vatandaşla buluştu. Vatandaşa 5 ton hamsinin dağıtıldığı festivalde, ekmek arası hamsi almak isteyenler uzun kuyruk oluşturdu. Yerel sanatçıların da kemençe çaldığı vatandaş hem horona hem hamsiye doydu. Hamsi yeme yarışmasının da yapıldığı etkinliğe memleketi Rize olan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

“DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİNDEYİZ”

Festivalde konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, öncelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hemşerilerine olan selamını iletti. Dünyanın en güzel ülkesine sahip olduklarını belirten Yazıcı, “Türkiye, dünya coğrafyasının merkezindedir. Atalarımız, şehitlerimiz bu güzel yeri bize emanet etti. Bu denli zengin kültürümüzü korumalı ve vatanımıza sahip çıkmalıyız. Bu soğuk günde buraya gelen sizlere de iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

“BURADA KARDEŞLİK PEKİŞİYOR”

Hamsinin sadece Karadeniz’in değil, 81 vilayetin balığı olduğunu belirten Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Hamsiyi sevmeyen yoktur. Milli balığımızdır. Bu yüzden bu festivali yapmamak olmazdı. Ayrıca Karadenizimizin tanıtımını yapmaya ihtiyacımız yok. Herkes hamsi deyince bizi konuşur. Ayrıca buraya sadece Karadenizliler değil, başka vatandaşımız da geliyor. Burada kardeşliklerini pekiştiriyorlar. Burada emeği geçen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“DOĞULUYUM AMA KARADENİZ’İ SEVİYORUM”

Festivale eğlenmeye gelen 29 yaşındaki İbrahim Polat, “Malatyalıyım. Her yıl böyle etkinlikler yapılıyor. Doğuluyum ama ben de Karadeniz’i seven biriyim. O yüzden buradayım. Festivalde Karadeniz kültürü çok güzel sergilenmiş. Her şeye bayıldım. Hamsi ekmeğimi de aldım. Mutluyuz” şeklinde konuştu.

Kızıyla gelen 42 yaşındaki Ayhan Aslan da aslında Diyarbakırlı olduğunu ama Karadeniz’i kemençeyi sevdiğinden dolayı festivale katıldığını söyledi. Aslan, “Burada Karadeniz peynirleri, tulumu, yöresel ürünler var. Bakıp alacağız. Ayrıca hamsiyi çok seviyorum. Sıraya girdik aldık. Şimdi yiyeceğiz” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeHamsiFestivalKaradeniz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi
Bağcılar’da 1'inci Geleneksel Kaz Festivali düzenlendi
Taksicilerin genel kurulunda başkana kürsüden idam ipi attı
Taksicilerin genel kurulunda başkana kürsüden idam ipi attı
Bağcılar'da çatıdaki yangında patlama oldu
Bağcılar'da çatıdaki yangında patlama oldu
Yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Yazar Hekimoğlu İsmail son yolculuğuna uğurlandı
Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı 
Aykut Edibali son yolculuğuna uğurlandı 
Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede
Taksiciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu'nda arbede
İstanbul'da fuhuş operasyonu 
İstanbul'da fuhuş operasyonu 
Şile'de dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı
Şile'de dev dalga İETT otobüsünün camını kırdı
Şişli'de hatalı dönüş yapan lüks otomobil kazaya neden oldu: 5 yaralı
Şişli'de hatalı dönüş yapan lüks otomobil kazaya neden oldu: 5 yaralı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma