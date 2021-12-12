Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,035.48
ALTIN
795.91
DOLAR
13.88
STERLİN
18.45
EURO
15.73
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den ihaleye davet
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.'den...
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
İSKİ Genel Kurulu toplanıyor
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
TOKİ'den İzmir'de arsa satışı
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek
Adalet Bakanlığı personel alacak
Adalet Bakanlığı personel alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

Ümraniye'de hurdalıktaki  akaryakıt tankında yangın çıktı 

ÜMRANİYE Esenkent Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından yangını söndürdü. 

12 Aralık 2021 Pazar 09:35
1 Okunma
Ümraniye'de hurdalıktaki  akaryakıt tankında yangın çıktı 

Yangın saat 06.00 sıralarında Dudullu, Esenkent Mahallesi, Aytuna sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir lojistik firmasına ait, hurdalık olarak kullanılan iş yerinde bulunan akaryakıt tankından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede dumanların yerini alevler aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeEsenkentHurdalıkAkaryakıtYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Jandarma hırsızlık çetesini çökertti: 12 gözaltı 
Jandarma hırsızlık çetesini çökertti: 12 gözaltı 
Kıbrıs Meselesi, Türk ve Rum müzakerecilerin katıldığı konferansta tartışıldı
Kıbrıs Meselesi, Türk ve Rum müzakerecilerin katıldığı konferansta tartışıldı
İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar... 3,5 lira oldu
İstanbul'da ekmeğe yine zam yaptılar... 3,5 lira oldu
Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı 
Kadıköy Caddebostan sahilini yine kırmızı renkli yosunlar kapladı 
Kadıköy’de özel halk otobüsüne çarpan otomobil yandı
Kadıköy’de özel halk otobüsüne çarpan otomobil yandı
Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi ölü bulundu
Türkmenistan uyruklu üniversite öğrencisi ölü bulundu
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir anda bastıran fırtına etkili oldu 
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir anda bastıran fırtına etkili oldu 
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık... 
Esenyurt'ta 4 milyon liralık hırsızlık... 
Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti
Cinayet işleyip arkadaşına itiraf etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma