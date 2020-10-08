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Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın

ÜMRANİYE'de sıkıştırılmış geri dönüşüm kağıt ve plastik balyalarının bulunduğu bir depoda yangın çıktı. Çıkış sebebi henüz bilinmeyen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

08 Ekim 2020 Perşembe 10:52
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Ümraniye'de geri dönüşüm deposunda yangın

Yangın saat 00.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan kağıt ve plastik geri dönüşüm malzemelerinin bulunduğu bir depoda henüz bilinmeyen bir nedenle meydana geldi. Depodan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Sıkıştırılarak balya haline getirilmiş hurda kağıt ve plastiğin istiflendiği depoda meydana gelen yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmazken, depoda hasar oluştu.

Tutuşan balyalardan yükselen alevler çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeDepoYangın
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