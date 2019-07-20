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Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.

Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:11
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Ümraniye'de 29 katlı binada yangın

İstanbul DHA

Ümraniye'de bir inşaat halindeki 29 katlı binanın üst katlarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta malzemelerin yandığı belirtilirken yükselen dumanlar bir çok yerden görülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ÜmraniyeYangın29 KatlıBinaİstanbulönce Vatan
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