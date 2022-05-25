Uluslararası Masal Festivali ‘Masalistanbul’ Küçükçekmece’de başladı

Dünyanın dört bir köşesinden masal anlatıcılarının Küçükçekmece'de buluşacağını belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “3’üncü Uluslararası Masal İstanbul Festivali ‘Ağaç Gölgesinde Masallar’ ile doğal ve kültürel miraslarımızın masallarla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz” dedi.

24 Mayıs’ta gerçekleştirilen etkinlikte saat 19.00’da Fatih Mahallesi Gündüz Çocuk Bakımevi önünden Göl kenarı Amfi Tiyatro’ya yapılan masal yürüyüşüyle festivalin başlangıç adımı atıldı. Masalı; müzik, resim, yoga ve sanatın çeşitli dallarıyla buluşturacak olan festival, bu yıl doğumun ve döngüsel yaşamın sembolü olan ağacı konu alıyor. 6 gün boyunca devam edecek olan festivalde geçtiğimiz yıllarda ‘Kuş Kanadında Masallar’, ‘Suyla Gelen Masallar’ teması işlenmiş ve çocuklardan yetişkinlere birçok kişi bu masallar etrafında bir araya gelmişti.

Etkinlikte açılış konuşmaları yapıldı ardından masal dinletileri izleyicilerle buluşturuldu. Manuş Baba konseri ile festivalin ilk gününü sonlandırmak hedeflenirken, Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit düşen 5 asker anılarak konserin şehitlere saygı çerçevesinde başka bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

KEMAL ÇEBİ: 5 ASKERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Pençe-Kilit Harekatı’nda şehit düşen 5 askeri anarak “Bugün maalesef kaybetmiş olduğumuz beş askerimizin kendilerine Allah'tan rahmet ailelerine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlarım açıkladılar, bu sebeple Masalİstanbul festivalimizin konser kısmını iptal etmek zorunda kaldık. Hepinizden özür diliyorum. Başka bir günde mutlaka bu konseri sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. 2020 yılında ‘Kuş Kanadında Masallar’ diyerek başladığımız uluslararası Masal İstanbul Festivalimize 2021’de ‘Suyla Gelen Masallar’ ile devam etmiştik. Değerli Küçükçekmece’de yaşayan vatandaşlar, hayatında hiç masal dinlememiş çocuklarımıza masal kamyonu ile ulaşmış, masalların büyülü yolculuğuna onlarla birlikte çıkmıştık” şeklinde konuştu.

“FESTİVALİN, BARIŞA, KARDEŞLİĞE VE DAYANIŞMAYA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM”

Bu temayı seçerken doğaya ve doğa sevgisine dikkat çekmek istediklerini belirten Çebi, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştirdiğimiz festivalimizin teması ‘Ağaç Gölgesinde Masallar’ olarak belirlendi. Bu temayı seçerken doğaya ve doğa sevgisine dikkat çekmek, tüm insanlığı bu unsurlara daha fazla değer vermeye davet etmek ve farkındalık oluşturmayı hedefledik. Dünyanın dört bir köşesinden masal anlatıcıları Küçükçekmece'de buluşacak. 3’üncü Uluslararası Masalİstanbul Festivali ‘Ağaç Gölgesinde Masallar’ ile doğal ve kültürel miraslarımızın masallarla gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak istiyoruz. Festivalimiz uluslararası ün kazanmış, geleneksel hale gelmiştir ve her yıl devam edecektir. Bu vesileyle yaz mevsimini karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde festivalde anlatılan ağaç masallarının umudumuzu bir ağacın gökyüzüne uzanan güçlü gövdesi gibi ayağa kaldırmasını, barışa, kardeşliğe ve dayanışmaya vesile olmasını diliyorum.”

ULUSLARARASI MASAL ANLATICILARI KONUK OLUYOR

Festivalde 6 gün boyunca yerli ve yabancı masal anlatıcıları, müzisyenler, edebiyatçılar, clown ve pandomim sanatçıları ilçenin 19 farklı noktasında Küçükçekmece’de yaşayan vatandaşlarla buluşarak, katılımcıları masal yolculuğuna çıkaracak. Seiba Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ile ortaklaşa gerçekleştirilen festivalde yerel masal anlatıcılarının yanı sıra İtalyan, Fransız ve Güney Koreli alanında uzman anlatıcılar da Küçükçekmece’ye konuk olacak. Festivalin yönetmenliğini Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, sanat yönetmenliğini ise Nazlı Çevik Azazi yapıyor.