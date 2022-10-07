Uluslararası Kadın Şiiri Festivali Feminİstanbul başladı 

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen ve ‘Küresel Krize Karşı Küresel Şiir’ manifestosuyla yapılan festivalin açılışı dün akşam Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yapıldı. Bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival Türkiye, İtalya, İsviçre, Sırbistan, Almanya, İran, Mısır ve Malezya olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen şairleri ağırladı. UNESCO’ya bağlı WFP (World Festival of Poetry-Dünya Şiir Festivali), WPM (World Poetry Movement-Dünya Şiir Hareketi) ve Kartal Belediyesi tarafından desteklenip 3 gün sürecek festivalde şiir dinletileri ve söyleşiler yer aldı.

Festivalin yabancı şair konukları arasında; Donya Mirzaei (İran), Elvira Kujovic (Sırbistan-Almanya), Gihan Omar (Mısır), Lucilla Trappazzo (İtalya-İsviçre), Rokiah Binti Hashim (Malezya), Tahereh Mirzayi Saeidabad (İran) yer aldı.

“ÇOCUKLAR BİZE, BİZSE ONLARA ŞİİR OKUYACAĞIZ”

Festivalin Koordinatörlerinden Ayça Erduran, “Bize destek olanlara çok teşekkür ederiz. Bu festival şöyle bir önem arz ediyor; kadın haklarını, kadına gösterilen şiddete şiirle dikkat çekmeye çalışıyoruz. Burada kadının kutsandığı, kadın olmanın kutlandığı, şiirle bezendiği bir festivaldeyiz. Açılış günümüzde öğrencilerimiz şiirler okudu ve tiyatral okumalar yaptı. 2’nci gününde ise okullara gidip şairler olarak biz öğrencilerimize şiirler okuyacağız. Ardından yabancı şairlerimizle yarımada gezimiz var. Masal Müzesi’nde şiirler okuyup tiyatro yapacağız. Panelimiz de olacak” açıklamasını yaptı.

“BİR ŞEYLER YAPILMALI”

Kadınlar için bir şeyler yapılması gerektiğini belirten Erduran sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Eğer yapmazsak her şey tamamen böyle kalacak. Şiir bir bilinç seviyesidir. Bilinci yükseltme işidir aslında. Dolayısıyla kadına karşı olan bilinci ve düşünceyi en azından 1-2 kişinin bile dikkatini çekebilir veya düşünmesini sağlayabilirsek bu bizim için büyük bir mutluluktur.”

“KADINA BAKIŞ, GENÇ NESİLLERLE İLERLEYECEK”

Açılışta bulunan Endonezyalı Yazar Rokiah Binti Hashim ise “Böyle bir etkinliğe katıldığım ve davet edildiğim için çok mutluyum. Ben aktivist şairim. Uzun yıllar kitaplarım basılmadı. Bu yüzden sizin aranızda olmaktan gurur duyuyorum. Kadınların nasıl giyindiği veya nasıl olduğuna karşı değişen dünya hareketlerinden dolayı üzgünüm. Ama bunun genç nesillerle ilerleyip değişeceğini düşünüyorum” dedi.