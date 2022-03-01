Ukrayna'daki savaştan kaçan Türkler İstanbul'a geldi

Ukrayna'daki savaştan kaçarak kendi imkanlarıyla Bükreş'e geçen ve aralarında Türkler'in de bulunduğu 164 yolcuyu taşıyan THY uçağı, 00.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Pasaport işlemlerini yaptıran yolcular, bagajlarını bekledikleri sırada basın mensuplarına açıklamada bulundular. Ukrayna'nın Harkov şehrinde bir inşaat firmasında çalışan Cengizhan Becerik, bir grup arkadaşıyla birlikte savaştan kaçmak için üç gündür yollarda olduklarını söyledi.

"SAĞ SALİM GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

23 Şubat'ı 24'üne bağlayan gece bombardıman sesleriyle uyandıklarını kaydeden Becerik, yaşadıklarını şu şekilde anlattı:

"Ofiste toplanıp ne yapacağımıza karar vermeye çalıştık. Sonra hep birlikte oradan hareket ettik. Ülkenin en doğusundan en batısına oradan da Moldova üzerinden Romanya'ya geçtik. Yolda birçok kontrol noktası vardı. Bazı noktalarda gece karanlığında ellerinde silah olanlar bizlere soru sorup durdular. Ama biz bir sorun yaşamadık. Ülkemize geldiğimiz için rahatladık. Üç gündür 10 saatten fazla uyumadık. Sağ salim geldiğimiz için mutluyuz. Bükreş'te konaklayan arkadaşlarımız da yarın yola çıkacaklar."

"SABAHA KARŞI BOMBA SESLERİYLE UYANDIK"

Harkov'da aynı inşaat firmasında çalışan Kıvanç Çebi, saldırının olduğu ilk gün sabaha karşı bomba sesleriyle uyandıklarını ve hemen arkadaşlarıyla haberleşerek ofise geçtiklerini dile getirdi. Çebi, "Orada arkadaşlarla toplandık. Harkiv'e bir saatlik mesafede şantiyemizin olduğu bölge var. Oraya geçtik. Oranın daha güvenli olacağını düşündük. Bir gün orada kaldık. İstanbul merkezden gelen direktifleri bekledik. Akabinde şantiyeyi kapattık. Milyonluk ekipmanı bıraktık. Zor bir karar oldu. Yolların ne durumda olduğunu bilemiyorsunuz. Çünkü bayağı sivil görünümlü Rus askeri ve ajanları yollarda, tenha yerlerde, ormanlık yollardaydı. Şirket araçlarımızla yola çıktık" dedi.

Araçlarla yola çıktıktan sonra önce Moldova'ya oradan da Romanya'nın Yaş kentine ve son olarak başkent Bükreş'e ulaştıklarını aktaran Kıvanç Çebi, "Bükreş'ten bizi tahliye ettiler. Diğer arkadaşlar araçlarla Bulgaristan üzerinden Edirne'den Türkiye'ye gelecekler inşallah. Çok korktuk yani. Bombardıman bizim evden çok net görülüyordu, şehrin etrafında alev topları. Hiçbir şey alamadık. Değerli eşyalarımız orada kaldı. Yani ilk neyi yakaladıysak işte çocuğun malzemelerini, arabalarımıza tıktık. Hemen yola çıktık" ifadelerini kullandı.