Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.533,33
ALTIN
1.024,88
DOLAR
17,33
STERLİN
21,22
EURO
18,20
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye eri alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye...
Kültür ve Turizm Bakanlığı 167 Sözleşmeli Personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı...
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur alacak
Diyarbakır Çüngüş Belediyesi Memur...
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim...
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru alacak
Kadıköy Belediyesi Zabıta Memuru...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
TBMM’DE KABUL EDİLDİ
Kapat

TYT’ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı

Üniversiteye hazırlanan yaklaşık 3,5 milyon öğrencinin başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. English Time ise yorucu bir hazırlık maratonunun ardından sınav merkezlerinin yolunu tutan öğrencileri desteklemek amacıyla İstanbul’un birçok ilçesinde adaylara 500 bin su dağıttı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 11:45
TYT’ye katılan öğrencilere 500 bin su dağıtıldı

İki ayrı aşamadan oluşan üniversite sınavının birincisi olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirildi. English Time Dil Okulları, sınava katılan öğrencileri desteklemek amacıyla İstanbul’daki sınav merkezlerinin önünde adaylara ücretsiz su dağıttı.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA 500 BİN SU

Ücretsiz su kampanyasının amacının üniversiteye hazırlanan öğrencileri desteklemek olduğunu aktaran English Time CEO’su Fatih Şimşek, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Meslek hayatına sağlam adımlarla ilerlemek için üniversiteye hazırlanan öğrencilerin yoğun çalışmalarla emek sarf ettiğini biliyoruz. Bu yüzden 25 yıldır dil eğitimi sektörünün öncüsü olan English Time Dil Okulları olarak, üniversiteye hazırlanan tüm öğrencilerimizi hem manevi olarak desteklemek hem de onlarla birlikte bu zorlu yılı göğüsleyen değerli velilerin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Etkinliğimizde Şişli, Beylikdüzü, Şirinevler, Bakırköy, Fatih, Bağcılar, Bahçeşehir, Sultangazi, Avcılar, Başakşehir, GOP, Sefaköy’ün yanı sıra Pendik, Maltepe, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Ataşehir, Çekmeköy’de de toplam 500 bin su dağıttık” dedi.

KAMPANYADA 120 GÖREVLİ YER ALDI

Destek kampanyasında toplam 120 görevlinin çalıştığını belirten Şimşek, “Kampanyamızı oluşturan profesyonel ekibimizin yanı sıra sahada da bize eşlik büyük bir kadromuz var. English Time Dil Okulları olarak eğitimcilerimizin de yer aldığı nitelikli kadromuz ve üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimizle birlikte bu serüveni 25 yıldır yaşıyoruz. Bu sürecin her bir zorluğunu paylaşmak için onlara tüm olanaklarımızı sunarak destekliyoruz. Gelecek dönemde de bu ve benzer etkinliklerimizi hem çeşitlendirmeyi hem de artırmayı hedefliyoruz. Çünkü bu ülkenin gençlerimiz sayesinde onların omuzlarında yükseleceğine inanıyoruz, su gibi aziz olsunlar” ifadelerini kullandı.

DHA

Son Güncelleme: 18.06.2022 11:50
Anahtar Kelimeler:
üniversiteSınavöğrenciYKSTytTemel Yeterlilik TestiSu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahçelievler’de 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı
Bahçelievler’de 21 No’lu Aile Sağlığı Merkezi açıldı
Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak
Ada atları engellilerin rehabilitesinde kullanılacak
Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu 
Kartal'da CHP kadın kolları başkanlarına 1000 gün sunumu 
Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da
Grammy ödüllü Black Coffee yarın İstanbul'da
Eski nişanlı dehşeti; otomobiliyle çarptı, yol kesip darbetti 
Eski nişanlı dehşeti; otomobiliyle çarptı, yol kesip darbetti 
Avcılar'da sahte dövizle dolandırdı
Avcılar'da sahte dövizle dolandırdı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR’ın yaptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki TIR’ın yaptığı kazada bir kişi hayatını kaybetti
YKS öncesi Zuhuratbaba türbesi doldu taştı
YKS öncesi Zuhuratbaba türbesi doldu taştı
İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı 
İstanbul Adalet Sarayı'nda şüpheli kaçmaya çalıştı 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi