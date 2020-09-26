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Tuzla’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor etkinliği düzenlendi

TUZLA Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Bisiklet ve Koşu Etkinliği' düzenlendi. 'Spor hayattır' sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bisiklet, yürüyüş ve sabah sporu düzenlenirken vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

26 Eylül 2020 Cumartesi 10:56
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Tuzla’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında spor etkinliği düzenlendi

Her yıl Eylül ayında kutlanan ve  sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almayı teşvik eden Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Tuzla Belediyesi tarafından 'Bisiklet ve Koşu Etkinliği' gerçekleştirildi. Bisiklet sürüp koşu yapan vatandaşlar spor eğitmeni eşliğinde sabah sporu yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ‘Spor hayattır’ sloganıyla düzenlenen etkinliğe Tuzla Kaymakamı Ali Akça’da katıldı.

“HAREKET ETMEK MUTLULUK VERİR”

Avrupa Hareketlilik haftası kapsamında düzenlenen programa katılan Tuzla Kaymakamı Ali Akça, “Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinlik kapsamında vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hareket kazançtır, kazanmak istiyorsanız hareket etmek mecburiyetindesiniz. Hareket aynı zamanda mutluluk yönünden de kazancı beraberinde getirir. Hareket, mutluluk hormonu dediğimiz endorfin hormonunu salgılatır. Bu yüzden de önemlidir. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde de hareketin önemli olduğunu düşünüyorum. Bu etkinliğin vatandaşlarımızın sağlığına da katkı sağlandığını düşünüyorum” diye konuştu.

“HAREKETLİ YAŞAM, SAĞLIKLI YAŞAM DEMEKTİR”

Etkinliğe katılan Ayşegül Eğgi, “Ben günlük yaşantımda da hareket eden bir insanım. Hareketi seviyorum ve herkese tavsiye ediyorum. Avrupa Hareketlilik haftasında özellikle araçlarınıza binmeden, sıfır emisyon bisikletinizle bisiklet sürebilirsiniz, yürüyebilirsiniz, koşabilirsiniz. Herkese hareket edin diyorum. Bunu sadece Avrupa hareketlilik haftasında değil, her zaman hayatınıza yayın diyorum. Hareketli yaşam, sağlıklı yaşam demek. Tuzla Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaAvrupa Hareketlilik Haftası
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