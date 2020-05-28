Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
İş insanı Mustafa Akbel, kazada öldü
İş insanı Mustafa Akbel, kazada...
Dışişleri'nden Yunan Bakana tepki!
Dışişleri'nden Yunan Bakana tepki!
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Dünya genelinde koronavirüs bilançosu
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı
Bakan Koca'dan eczacı İsmail Durmuş...
'Koronavirüs, doğaya şans verdi'
'Koronavirüs, doğaya şans verdi'
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi

Koronavirüs önlemleri kapsamında Tuzla’daki temizlik, yenileme ve düzenleme çalışmaları devam ediyor. Tuzla Deresi, belediye ekipleri ve iş makineleri ile temizlendi, dereden çıkarılan atıklar kamyonlarla taşındı.

28 Mayıs 2020 Perşembe 10:45
0 Okunma
Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi

İSTANBUL - Tuzla Deresi, E-5 altı kısmının İSKİ alanında kalan İstasyon Mahallesi ile Evliya Çelebi Mahallesi arasındaki bölümü, her yıl düzenli olarak yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Belediyesi ekipleri ve iş makinelerince temizlendi.

Tuzla Belediyesi’ne ait, dere temizliğinde kullanılan özel iş makinelerince yapılan temizleme çalışmaları ile, İstasyon Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallesi arasında bölüm içindeki atıklar toplandı. Dereden çıkarılan atıklar kamyonlarla taşındı. Çalışma ile, dere ve etrafı temizlenirken aynı zamanda, derenin geçtiği alanda bulunan parklarda da temizlik, düzenleme ve yenileme çalışmaları yapıldı.
 

“ŞEHRİMİZİN ÇEHRESİNİ HER ZAMAN GÜZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Tuzla Deresi’nin geçtiği bölgelerde bulunan parklardaki ağaçların budandığı çalışma kapsamında ayrıca sineklere karşı ilaçlama çalışması da yapıldı.
 

"Şehrimizin çehresini her zaman güzelleştirmeye gayret ediyoruz" diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şunları söyledi: “COVID - 19 sürecindeki mücadeleye destek olan çalışmalarla çevre temizliğine azami özen gösteriyoruz. Dönemsel çalışmalarla beraber, normalleşme sürecine hazırlıkları da kapsayan çalışmalarımız, şehrimizin ciğerleri olan yeşil alanları koruyoruz.  COVID - 19 süreci bizlere parklarda geçirilen zamanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımız güven ve huzur içinde vakit geçirebilsin diye parklarımızın temizliklerini yaparken, iyileştirmelerini de gerçekleştiriyoruz. Daha güzel bir Tuzla çocuklarımız için ortak sorumluluğumuzdur. Bu konuda durmadan çalışacağız” 
 

Tuzla Belediyesi, rutin çalışmalar ile dönemsel planlamalara göre, dere ıslahı, parkların temizlik ve ağaç budaması gibi çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TemizlemeIş MakineleriTuzla DeresiKoronavirüs önlemleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da yağmur etkili oldu
İstanbul'da yağmur etkili oldu
Maltepe'de trafik kazası
Maltepe'de trafik kazası
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Restoranda yangın çıktı, çalışanlar basın mensuplarına saldırdı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Galata Kulesi ve köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle aydınlatıldı
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
Avcılar'da plastik fabrikasında yangın
4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor
4 büyük otobüs firması 4 Haziran’da sefere başlıyor
Dünyadaki bisiklet sayısı ortaya çıktı
Dünyadaki bisiklet sayısı ortaya çıktı
Metro ve metrobüste sabah saatlerinde yoğunluk
Metro ve metrobüste sabah saatlerinde yoğunluk
Kısıtlama sonrası alışveriş merkezine koştular
Kısıtlama sonrası alışveriş merkezine koştular

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı