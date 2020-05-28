Tuzla Deresi iş makineleriyle temizlendi

İSTANBUL - Tuzla Deresi, E-5 altı kısmının İSKİ alanında kalan İstasyon Mahallesi ile Evliya Çelebi Mahallesi arasındaki bölümü, her yıl düzenli olarak yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Belediyesi ekipleri ve iş makinelerince temizlendi.

Tuzla Belediyesi’ne ait, dere temizliğinde kullanılan özel iş makinelerince yapılan temizleme çalışmaları ile, İstasyon Mahallesi ve Evliya Çelebi Mahallesi arasında bölüm içindeki atıklar toplandı. Dereden çıkarılan atıklar kamyonlarla taşındı. Çalışma ile, dere ve etrafı temizlenirken aynı zamanda, derenin geçtiği alanda bulunan parklarda da temizlik, düzenleme ve yenileme çalışmaları yapıldı.



“ŞEHRİMİZİN ÇEHRESİNİ HER ZAMAN GÜZELLEŞTİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Tuzla Deresi’nin geçtiği bölgelerde bulunan parklardaki ağaçların budandığı çalışma kapsamında ayrıca sineklere karşı ilaçlama çalışması da yapıldı.



"Şehrimizin çehresini her zaman güzelleştirmeye gayret ediyoruz" diyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şunları söyledi: “COVID - 19 sürecindeki mücadeleye destek olan çalışmalarla çevre temizliğine azami özen gösteriyoruz. Dönemsel çalışmalarla beraber, normalleşme sürecine hazırlıkları da kapsayan çalışmalarımız, şehrimizin ciğerleri olan yeşil alanları koruyoruz. COVID - 19 süreci bizlere parklarda geçirilen zamanın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Vatandaşlarımız güven ve huzur içinde vakit geçirebilsin diye parklarımızın temizliklerini yaparken, iyileştirmelerini de gerçekleştiriyoruz. Daha güzel bir Tuzla çocuklarımız için ortak sorumluluğumuzdur. Bu konuda durmadan çalışacağız”



Tuzla Belediyesi, rutin çalışmalar ile dönemsel planlamalara göre, dere ıslahı, parkların temizlik ve ağaç budaması gibi çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü bildirdi.