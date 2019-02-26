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Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklama

TUZLA Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzladaki koku ile ilgili, Ama AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Ve şu anda da zaten olmadığına dair biz buradayız" dedi.

Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklama

TUZLA Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzladaki koku ile ilgili, Ama AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Ve şu anda da zaten olmadığına dair biz buradayız" dedi.

26 Şubat 2019 Salı 12:40
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Tuzla'daki kokuyla ilgili Belediye Başkanından açıklama

İSTANBUL - Tuzla, İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında yoğun kokuya ilişkin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı açıklama yaptı.

Yazıcı, "Emniyet yetkililerini bekliyorum. Vidanjör mü? Varil mi? Çünkü çok büyük bir vidanjör boşaltacak olsa mahalleyi kapsayabilirdi. Daha geniş bir alana yayılabilirdi. Kapsadığı alan dar olduğu için o yüzden çok büyük bir miktarda olduğunu düşünmüyorum. Zaten tespit edilmiş bir kimyasal var orada analiz ediliyor. Komplo teorilerini sevmem çok realist bir insanımdır ama bir kimyasal atığın dökülebileceği sanayi bölgeleri var bir sürü yanımızda. Gebze'nin 14 sanayisi var. İstanbul'daki 8 sanayinin 5 organizesi bizde. Oralar dururken böyle bir suç işleyecek birisi gelip de bir mahallenin rögar kapağını açmasını çok anlamlı bulmadığım için ifade ediyorum bunu. Ben bir doktorum şu anki durumuyla koklayarak analiz yapamam tabii ki. Ama AFAD yetkililerinin yapmış olduğu hava analizlerinin şu anda insan sağlığına zararlı olacağını hissetseydiler zaten sabah saat itibariyle burayı karantinaya alırlardı. Öğrenciler olmazdı, vatandaş boşaltılırdı. Öyle bir şeye ihtiyaç duymadıklarını düşünüyorum. Ve şu anda da zaten olmadığına dair biz buradayız. Şu andaki koku azaldı sabaha göre. Ama bu kimyasal maddelerin suyla teması, daha önceki hadisede de olmuştu, suyla temasıyla dışarıya yaymış olduğu bir gaz var. Bu gazın yayılması da belli bir zaman sonra gidebiliyor" dedi.

"BİR MAHALLENİN BİR KÖŞESİNDE BU YAPILAN HUNHARCA BİR ŞEY"

Yazıcı, "Milli eğitim müdürümüzle de okulla ilgili durumu öğrendim. Öğrencilerin yarısı okula devam ediyor. AFAD yetkililerinden aldığımız bilgi var. Vali bey ile İSKİ yetkilileriyle görüştük. Hepsi bu konuda gerekli tetkikleri yapıyor. Özellikle şu günlerde böylesine bir hadiseden dolayı üzüldüğümüzü ifade ediyorum. Ama dediğim gibi bir mahallenin bir köşesinde bu yapılan hunharca bir şey. Sanayi bölgesinde bunu illegal yapmaya çalışanların, yerleşim bölgesinin içerisinde böyle bir şey olması, bunun suçluları kesinlikle affedilmeyecektir" diye konuştu. 

"ZEHİRLİ BİR GAZ OLSA AFAD BURAYI BU ŞEKİLDE BIRAKMAZ"

Şadi Yazıcı, "İSKİ, bir kimyasal varsa bu kimyasalın gitmesi için su sıkıyor. Hidrojen sülfürün olması bir hekim olarak çok uçuk geldi bana. Zehirli bir gaz olsa AFAD burayı bu şekilde bırakmaz. Bu bir basit fizik ve kimya işidir. Bir suyla temas olmadan organik ürünlerle öylesine dışarıya bir gaz çıkışının başka bir yolu yok. Ama türü belli değil. Bunun suyla organik maddeyle teması açığa çıkabilecek olan gazların ne olabileceği tespit edildi. Sağlığa zarar vermeyeceğini ama nahoş bir koku olduğu ifade edilmişti." dedi.

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:47
Anahtar Kelimeler:
Belediye BaşkanıAçıklamaKokuTuzla
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