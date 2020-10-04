Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 27
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1145
ALTIN
474.617
DOLAR
7.7463
STERLİN
10.0522
EURO
9.0774
Başkan Böcek'in kritik süreci devam ediyor
Son Dakika
Başkan Böcek'in kritik süreci devam...
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Son Dakika
Dışişleri'nden flaş İsrail açıklaması
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
Son Dakika
Trabzonspor'un yeni stoperi Vitor Hugo
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Son Dakika
ABD Başkanı Trump’tan açıklama
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77 - 63
Son Dakika
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız: 77...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Koronovirüs tedbirleri kapsamında Tuzla’da başlatılan maske, mesafe ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla Aydınlı taksi durağında gerçekleştirilen dezenfektan çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, “Belediyemiz bizi yalnız bırakmıyor, araçlarımız ve duraklarımız sürekli temizleniyor, yolcularımız da çok memnun” dedi.

04 Ekim 2020 Pazar 12:44
4 Okunma
Tuzla'da toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Tuzla’da Koronavirüs ve benzeri salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Her gün binlerce insanın kullandığı minibüs, otobüs ve taksiler, Tuzla Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından dezenfekte ediliyor. Ekipler güvenli seyahat etmeleri adına yolcuların oturduğu koltukları, tutamaçları, kapı kollarını, camları ve bagaj düğmeleri gibi yüzeyleri temizliyor. Ayrıca taksi durakları ve şoförlerinin beklediği kapalı alanlar da bu kapsamda dezenfekte ediliyor. Bu hafta Şifa ve Tuzla minibüs duraklarıyla Aydınlı taksi durağı gibi beş noktada gerçekleştirilen dezenfektan çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaflar, “Tuzla Belediyesi bizi hiç yalnız bırakmıyor, araçları ve durakları sürekli temizliyor yolcular da yapılan hizmetten çok memnun” diye konuştu


“YOLCULARIMIZ ÇOK MEMNUNLAR”


Dezenfektan çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden minibüs şoförü Yıldırım Ahi, “Sağ olsun belediyemiz gelip sürekli dezenfektemizi yapıyor. Bu konuda yolcularımız da çok memnunlar. Tuzla Belediye Başkanımız Şadi Yazıcı’ya çok teşekkür ediyorum. Araçlarımız oldukça temiz oluyor.” dedi.


“HİÇBİR ZAMAN BİZİ YALNIZ BIRAKMIYOR”


Tuzla’da hizmet veren diğer bir minibüsün şoförü Orhan Dilek ise belediyenin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Ben de Şadi Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sürekli araçlarımızı dezenfekte ettiriyor. Onunla gurur duyuyoruz. Başkanımızı seviyoruz. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyor. Devamlı esnafının yanında.” dedi.


“DURAKLARIMIZ TEMİZLENDİ”


Tuzla’da taksicilik yapan Erdi Tosun ise, “Duraklarımız temizlendi. Temizlik konusunda belediyemizden çok memnunuz.” diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaTaşımaAraçOtobüsMinibüsDezenfekte
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyükçekmece Gölü’nün suyu çekildi
Büyükçekmece Gölü’nün suyu çekildi
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Bağcılar'da 9 ayda 4 bin 520 sokak hayvanının bakım ve tedavisi yapıldı
Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
Akpolat: Can dostlarımız için çalışmaya devam edeceğiz
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet
Kağıthane’de billboardlara reklam yerine mama konuldu
Kağıthane’de billboardlara reklam yerine mama konuldu
Taksim'de turistlere maske denetimi 
Taksim'de turistlere maske denetimi 
Havalimanı metrosu için tarih verildi
Havalimanı metrosu için tarih verildi
"Biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra konoravirüsten öldü
"Biz de tehlike altındayız" demişti 2 ay sonra konoravirüsten öldü
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN
AYDOS ORMANI'NDA YANGIN

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans