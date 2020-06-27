Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı
Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı
Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
Avcılar sahilinde önce maske sonra...
Bakan Koca: En zor sorular bile kolay gelsin
Bakan Koca: En zor sorular...
Suç makinesi, polislere ateş açtı
Suç makinesi, polislere ateş açtı
İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi
İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı

Tuzla Organize Deri Sanayi Bölgesinde minibüsle otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 09:39
0 Okunma
Tuzla'da minibüsle otomobil çarpıştı

Kaza, Orhanlı Mahallesi Organize Deri Sanayi Bölgesi çıkışı ve Orhanlı yolu kesişiminde bulunan kavşakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 M 3756 plakalı minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesinden çıkış yaptığı sırada, Orhanlı yolundan gelen 35 AF 8791 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından yan yattı. 3'ü minibüsün içerisinde 1'i otomobilin içerisinde olmak üzere kazada toplam 4 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görgü tanığı Mustafa Bıçkın kazayı şöyle anlattı, "Minibüs Organize Deri Sanayi Bölgesinden çıkarken Aydınlı yönünden gelen otomobil, bayağı hızlı geliyormuş ve duramamış. Tam köşede minibüse vurunca minibüste kaldırıma çarpıp devrildi."  Otomobil sürücüsü Cemal Demircansa, "Ben kavşağa girmiştim. Normal şekilde geliyorum tali yoldan. Araç durması gerekirken bana yol vermediği halde ben kurtaramadım ve vurdum. 3'mü 4'mü yaralı var tam bilmiyorum." diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaMinibüsTrafik KazasıOtomobil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
Avcılar sahilinde önce maske sonra ceza
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de tekstil atölyesinde patlama: 1 ölü, 10 yaralı
İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi
İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi
5 bin polisin katılımıyla denetimler yapıldı
5 bin polisin katılımıyla denetimler yapıldı
Yenikapı'da Türkiye'nin ilk arabalı konseri
Yenikapı'da Türkiye'nin ilk arabalı konseri
Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması
Ekrem İmamoğlu'ndan taksi açıklaması
Adnan Oktar davasında 'Turnike sistemi' itirafı
Adnan Oktar davasında 'Turnike sistemi' itirafı
İmamoğlu'ndan "Fatih Sultan Mehmet tablosu" açıklaması
İmamoğlu'ndan "Fatih Sultan Mehmet tablosu" açıklaması
Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar
Şişli'de asker uğrulama konvoyunda tehlikeli anlar

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı