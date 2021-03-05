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Tuzla'da et üretim tesisinde yangın

Tuzla'da et ürünlerinin işlendiği özel bir firmaya ait tesiste yangın çıktı. Yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

05 Mart 2021 Cuma 09:19
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Tuzla'da et üretim tesisinde yangın

İşlenmiş etin soğutulmasında kullanılan amonyak tanklarının bulunduğu alana sıçrayan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın sırasında içeride mahsur kalan bir işçi ağır yaralı olarak kurtarıldı. Yangın yaklaşık 6 saat süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı.

YANGIN 6 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI 

Yangın, saat 02.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Eski Ankara asfaltı üzerinde bulunan özel bir firmaya ait et üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangını fark eden işçiler itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yanan tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor. 

BİR İŞÇİ AĞIR YARALANDI  

Amonyak dolu tankların patlama ihtimaline karşı itfaiye araçları fabrikanın dışına çıkarıldı. İtfaiye erleri gerekli tedbirleri aldıktan sonra yangına müdahale etmeye başladı. Herhangi bir patlama ihtimaline karşı AFAD ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, bir ekip fabrikanın arka duvarını kırarak içeri girdi. İçeri giren ekipler bir işçiyi yerde yatarken buldu. Sedyeye alınan işçi ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

FİRMA YETKİLİLERİ BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI 

İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, firma yetkilileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarına saldırdı. Basın mensuplarının görüntü almasına engel olmaya çalışan görevliler kameraları kırmakla tehdit etti. 
 

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 

Tesiste meydana gelen yangın havadan da görüntülendi.  İtfaiye ekiplerinin yanan tesisteki soğutma çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaTesisFabrikaYangınİtfaiye
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