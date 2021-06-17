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Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı

TUZLA'da, 2 ayrı kimya şirketini 766 bin lira dolandırdıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adliyeden serbest bırakılırken, kimyasalların bulunduğu variller, polis tarafından sergilendi.

17 Haziran 2021 Perşembe 09:40
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Tuzla'da 766 bin liralık kimyasal dolandırıcılığı

Tuzla'daki 2 ayrı kimyasal şirketinden, farklı tarihlerde, 376 bin lira değerinde 10 ton titanyum dioksit ve 390 bin lira değerinde 24 varil epoksi reçine olarak tabir edilen kimyasal alan şüpheliler, toplam 766 bin lirayı ödemeden ortadan kayboldu. İhbar üzerine harekete geçen polis, kimyasalların Kartal'da bir sokağa indirildiğini, ardından başka bir kamyon ile götürüldüğünü belirledi. Plakası tespit edilen kamyon sürücüsü R.K. gözaltına alındı. R.K. ifadesinde, 8 varili ve 1 ton titanyum dioksiti G.A.'nın yönlendirmesiyle Tuzla'daki bir lojistik deposuna, geri kalanını ise Bursa'daki başka bir depoya indirdiğini söyledi. Polis, G.A. ile Y.H., F.H. ve F.S. adlı şüphelileri yakalayarak, gözaltına aldı. Kimyasal maddelere de el konuldu. Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, geçen pazar günü adliyeye sevk edildi. Kamyon sürücüsü R.K. serbest bırakılırken,  4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Ele geçirilen kimyasalların bulunduğu variller ise emniyette sergilendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TuzlaKimyaşirketDolandırıcıDolandırıcılık
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