Tusak, Kadıköy’de açıldı

HABER: ASLAN SAYIM

Tusak Kasap-Şarküteri-Meze Cumartesi günü hizmete açıldı. En taze ve sağlıklı ürünlerle hizmet veren Tusak, tüm ürünlerindeki uygun fiyat politikasıve kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Kadıköy Göztepe’de hizmete açılan Tusak Kasap-Şarküteri-Meze’de, alanında uzman kişilerce işlenen %100 yerli et, süt ürünleri ve meze çeşitleri kalitesi ve fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Tusak’ı İstanbul halkının hizmetine sunabilmek için uzun zamandır titizlikle çalıştıklarını ve nihayet fiilen hizmete başladıklarını belirten firma yetkilileri; “Tüketiciler mağazamızda sadece et ve süt ürünleri değil, ülkemizin önemli tarımsal ve ekonomik değerleri olan, çeşitli kurumlarca kaliteleri belgelenmiş, ihtisaslaşmış çeşitli bölgelerimizde üretilen zeytin, zeytinyağı, köy yumurtası, taze yapılmış meze çeşitleri gibi ürünleri de temin edebilecekler.”

Tusak’tan alışverişi sadece mağazaya gidip değil, telefonla sipariş ederek veya Instagram adresinden de ulaşarak yapabilirsiniz. Aldığınız ürünler Tusakpersoneli tarafından hijyen koşullarında paketlenip evinize kadar teslim ediliyor.