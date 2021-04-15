Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1406
ALTIN
454.525
DOLAR
8.0748
STERLİN
11.1285
EURO
9.6709
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham Veren Kitap Serisine Dönüştürdü
Ünlü Gazeteci Acısını Binlere İlham...
İstanbul Arel Üniversitesi 87 öğretim üyesi alınacak
İstanbul Arel Üniversitesi 87...
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı özelleştiriliyor
Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı...
BDDK 120 personel alımı yapacak
BDDK 120 personel alımı...
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi Alacak
Siirt Üniversitesi 18 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Tusak, Kadıköy’de açıldı

Tusak Kasap-Şarküteri-Meze satış mağazası Kadıköy Göztepe’de hizmete başladı…

15 Nisan 2021 Perşembe 15:36
2 Okunma
Tusak, Kadıköy’de açıldı

HABER: ASLAN SAYIM

Tusak Kasap-Şarküteri-Meze Cumartesi günü hizmete açıldı. En taze ve sağlıklı ürünlerle hizmet veren Tusak, tüm ürünlerindeki uygun fiyat politikasıve kalitesiyle de dikkat çekiyor.

Kadıköy Göztepe’de hizmete açılan Tusak Kasap-Şarküteri-Meze’de, alanında uzman kişilerce işlenen %100 yerli et, süt ürünleri ve meze çeşitleri kalitesi ve fiyatıyla da dikkat çekiyor. 

Tusak’ı İstanbul halkının hizmetine sunabilmek için uzun zamandır titizlikle çalıştıklarını ve nihayet fiilen hizmete başladıklarını belirten firma yetkilileri; “Tüketiciler mağazamızda sadece et ve süt ürünleri değil, ülkemizin önemli tarımsal ve ekonomik değerleri olan, çeşitli kurumlarca kaliteleri belgelenmiş, ihtisaslaşmış çeşitli bölgelerimizde üretilen zeytin, zeytinyağı, köy yumurtası, taze yapılmış meze çeşitleri gibi ürünleri de temin edebilecekler.”

Tusak’tan alışverişi sadece mağazaya gidip değil, telefonla sipariş ederek veya Instagram adresinden de ulaşarak yapabilirsiniz. Aldığınız ürünler Tusakpersoneli tarafından hijyen koşullarında paketlenip evinize kadar teslim ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
TÜSAKKadıköyde Açıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi
Kartal Sahili'nde "deniz salyası" endişesi
Kademeli mesai başladı; trafikte yoğunluk azaldı
Kademeli mesai başladı; trafikte yoğunluk azaldı
İstanbul’da ‘Balık avı’ yasağı başladı
İstanbul’da ‘Balık avı’ yasağı başladı
Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı
Büyükçekmece Sahili'nde mühürlenen gözlemecilerin yıkımına başlandı
Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi
Kartal Belediyesi’nden fırın ve marketlere ramazan denetimi
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Esenyurt'ta "mavi su" bu kez rögardan fışkırdı 
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
Sultangazi'de boynundan bıçaklanan yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"
Bakan Karaismailoğlu; "2022 sonunda açmayı planlıyoruz"

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma