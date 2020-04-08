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Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu gösteriyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs ile mücadelede dünyada maske savaşları yaşandığını belirterek, "Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye, sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz" dedi.

08 Nisan 2020 Çarşamba 17:05
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Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu gösteriyor

KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, 65 yaş üzerindeki vatandaşlara maske ve kolonya dağıtılmasına başlandı. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen İstanbul’da yaşayan 1 milyon 150 bin kişiye dağıtılacak olan paketler, bugün Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki bir lojistik deposunda düzenlenen programda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından tanıtıldı. Tek tek paketlenen kolonya ve maskeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mektubuyla birlikte poşetlenerek vatandaşlara hediye ediliyor.

‘BU VİRÜSÜ ENİNDE SONUNDA YENECEĞİZ’

Paket içerisindeki maske ve kolonyaları tanıtan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Salgınla topyekûn mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Salgının yayılma ve bulaşma riskini azaltmak için 3 kural var. Hepimiz ezberledik ama tekrar edelim. Bir, evde kalmak, İki, hijyene özen göstermek, üç, sosyal izolasyon. Kurallara daha fazla dikkat edeceğiz. Zorunlu olmadıkça asla ama asla evden çıkmayacağız. Biz, bu virüsü eninde sonunda yeneceğiz. Koronavirüsle mücadele kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımız, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımıza ücretsiz kolonya ve maske dağıtılacağını açıklamışlardı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın öncülüğünde İçişleri, Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıklarımız süratle organize oldu. Paketler hazırlandı. Bu paketlerde, maske ve kolonya bulunuyor" dedi. 

‘1 MİLYON 150 BİN VATANDAŞIMIZA PAKETLERİMİZİ ULAŞTIRMAYA BAŞLADIK’

İstanbul’da paketlerin dağıtımına dün başlandığını belirten Vali Yerlikaya, "Dünyada maske savaşları yaşanırken Türkiye, sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tüm dünyaya örnek oluyoruz. Malumlarınız, E-Devlet ve PTT’ler aracılığıyla başvuran herkese de maskeler ücretsiz olarak ulaştırılacak. Bugün yaptığımız çalışmada, İstanbul pilot bölge olarak belirlendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, İstanbullular adına şükranlarımızı arz ediyorum. Allah razı olsun. Dün itibariyle İstanbul genelinde 65 yaş üstünde olan 1 milyon 150 bin vatandaşımıza paketlerimizi ulaştırmaya başladık. Süreçte tüm sektör temsilcilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla, büyük bir dayanışma ruhuyla hareket etti. Herkes elini taşın altına koydu ve destek oldu. Biz Türkiye’yiz. Biz bize yeteriz. Destek verenlere, tek tek teşekkür ederim" diye konuştu.

EVDE KALARAK VİRÜSÜ YENECEĞİZ

Vali Yerlikaya salgının üstesinden kurallara uyularak gelineceğini ifade ederek, şöyle konuştu: 

"Son olarak büyüklerimize seslenmek isterim. Kıymetli büyüklerimiz, sizler bizim başımızın tacısınız. Hepimiz sizin için seferber oluyoruz. Bu süreçte gıda, sağlık ve hijyen malzemelerini evinize biz ulaştırıyoruz. Salgının üstesinden kurallara uyarak gelecek, evde kalarak virüsü yeneceğiz. İstanbullulara bir kez daha evde kal çağrısı yapıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Valisi Ali YerlikayaKoronavirüs Ile MücadeleSosyal Devlet
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