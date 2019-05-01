Türk-İş Taksim Kazancı Yokuşuna karanfil bıraktı

İSTANBUL - Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda basın açıklaması yaptı.

TÜRK-İŞ korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden Kazancı Yokuşu'na yürüdü. Grup, 42 yıl önce hayatını kaybedenler anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, grup adına Kazancı Yokuşu’nda bir açıklama yaparak, "1977 bu alanda 34 arkadaşımız katledildi. Bunun üzerinden 42 sene geçti. Olayları kim, neden, niçin yaptı hala belirsiz. Her yerde söylediğim bir ifade var. 1977’yi kim yaptıysa arkalarında hangi güç varsa, 15 Temmuz’u da onlar yaptı, aynı güç onların arkalarında da var" dedi. Açıklamanın ardından grup Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.