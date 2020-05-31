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Türk genci Amerika'daki nehirde kayboldu

Amerika'da yaşayan Umut Felik, yüzmek için girdiği San Joanqin nehrinde kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine Amerikan polisi tarafından nehirde arama başlatıldı. Çorum'dan okumak için gittiği Amerika'da nehirde yüzerken kaybolan Umut Felik'i arama çalışmaları sürüyor.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:24
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Türk genci Amerika'daki nehirde kayboldu

İSTANBUL - Çorum'dan Üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden 27 yaşındaki Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki  San Joanquin nehrine gitti. Bottan atlayarak yüzmek isteyen Umut Felik bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen Amerikan polisi hemen nehirde arama başlattı. Ancak ilk anda 8 saat süren aramalar bir sonucu vermeyince havanın kararması üzerine aramalara son verildi. Ertesi gün devam edilen aramalarda da şu ana kadar bir sonuç alınamadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Umut FelikTürk GenciAmerika
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