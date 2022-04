Turgut Özal ölümünün 29. yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Türkiye'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, ölümünün 29'uncu yıl dönümünde mezarı başında anıldı. Anıt mezardaki anma töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal ile gelini Sinem Özal katıldı.

"ACIM HİÇ BİTMİYOR"

Özal'ın mezarına çelenk bırakılmasıyla başlayan tören saygı duruşunun ardından sona erdi. Törenden sonra konuşan Semra Özal, "Bu acı hiç bitmiyor, her gün daha da artıyor. Eksikliğini duymak, acısını çekmek çok zor. Allah bana güç verecek bunlara da dayanacağım. Başka çaresi yok. Ama acım çok büyük. Ben de iyiyim, idare ediyorum. Pandemi sürecini herkes gibi atlattım. Herkes nasıl yapıyorsa ben de öyle yapıyorum. İdare etmeye çalışıyorum" dedi.

"ONUN FİKİRLERİNİ ÖZLÜYORUM"

Ahmet Özal ise, "Bundan sonra da onun ideallerini devam ettirmeye çalışmamız lazım. Babamla ilgili her şeyi özlüyorum. Esasında en çok özlediğim şey sıkıntılı günlerde, yaşadığımız bu günlerde hep kendime soruyorum; 'Acaba o yaşasaydı ne söylerdi, nasıl bir çözüm bulurdu?' Mutlaka bir çözüm bulurdu. Esasında özlediğim onun fikirleri. 1970'lerin çıkışını 80'lerde yaptı. Bugün de olsa yapardı. Bugün yapılması gereken her şeyi yapardı. Mesela ekonomik olarak yapılması gerekenleri, o da biliyor. Daha önce yaptı. Bazı şeylerin düzeltilmesi lazım. Şu an yanlışlar yapıldığını da düşünüyorum. Bu yanlışlardan vazgeçilmezse daha sıkıntılı günlere gireriz diye korkuyorum" ifadelerini kullandı.

"CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLARININ KİM OLDUĞUNU DAHA BİLMİYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili de konuşan Özal, aday olması beklenen isimlerin fikirlerini bilmeleri gerektiğini belirtti. Özal, "Cumhurbaşkanlığı konusunda adaylar belli değil. Adayları görmemiz lazım. Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu bir sürü kıymetli insan var Türkiye'de. Burada bilinmeyen tek bir şey var. Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın belediyecilik hizmeti dışında Türkiye'nin genel konuları konusunda, ekonomi konusunda, dış politika konusunda, Libya-Suriye konusunda, Amerika ile ilgili konularda ne düşündüklerini daha bilmiyoruz. Bunların hepsinin onlara sorulması lazım" diye konuştu.