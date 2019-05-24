Tüm Öğrenciler İftarda Buluştu

İSTANBUL- Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede eğitim gören tüm lise son sınıf öğrencilerini mezuniyet iftarında bir araya getirdi. Üniversite sınavı öncesinde gençlere moral vermek için düzenlenen iftara dakikalar kala 3 bin 500 lise son sınıf öğrencisi Küçükköy Stadı'nı doldurdu. Programa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincini paylaştı. Gençler kendileri için düzenlenen ilahi konserinde moral buldu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı. İftar sonrası ise, okul birincisi olan öğrenciler Başkan Usta ile beraber okullarının mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı.

"Herkese motivasyon olsun"

Hem Ramazan iftarını hem de mezuniyet heyecanını öğrencilerle paylaştığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Her yıl liseyi bitiren gençlerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabi okul bitmeden Ramazan'a denk geldi. Bu buluşmaları veda gecesi olarak öğrencilerin mezuniyet gecesi iftar programında gerçekleştiriyoruz. Bu akşam burada 3 bin 500 gencimizle buluşuyoruz. Hem Ramazan iftarını birlikte yapmak hem de okulu bitirme mezuniyet arasında bir program oldu. Lisede birinci olan öğrencilerimize getirdikleri kütükle isimlerini çakıyoruz. Onlara ödüller veriyoruz. Liseyi bitirmenin heyecanını aynı zaman da üniversiteye girme heyecanını birlikte yaşama imkanı buluyoruz. Bir yandan da üniversite hazırlık sınavı öncesi bir motivasyon buluşması oluyor. Ramazan'ın bu ruhuyla birlikte onlarla güzel bir akşam geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.