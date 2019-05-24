Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
86351
ALTIN
250.506
DOLAR
6.0634
STERLİN
7.6840
EURO
6.7858
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor!!!
Doğayı Asfalta Tercih Edenler Buluşuyor
5G Oyunlarla Geliyor
5G Oyunlarla Geliyor
Üçüncü Bölümü İle Karşımızda
Üçüncü Bölümü İle Karşımızda
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor
Şehir Tiyatroları Yaz Oyunları Başlıyor

Tüm Öğrenciler İftarda Buluştu

Gaziosmanpaşa'da eğitim gören 3 bin 500 lise son sınıf öğrencisi mezuniyet iftarında biraraya geldi

Tüm Öğrenciler İftarda Buluştu

Gaziosmanpaşa'da eğitim gören 3 bin 500 lise son sınıf öğrencisi mezuniyet iftarında biraraya geldi

24 Mayıs 2019 Cuma 14:57
9 Okunma
Tüm Öğrenciler İftarda Buluştu

İSTANBUL- Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçede eğitim gören tüm lise son sınıf öğrencilerini mezuniyet iftarında bir araya getirdi. Üniversite sınavı öncesinde gençlere moral vermek için düzenlenen iftara dakikalar kala 3 bin 500 lise son sınıf öğrencisi Küçükköy Stadı'nı doldurdu. Programa katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrencilerin sevincini paylaştı. Gençler kendileri için düzenlenen ilahi konserinde moral buldu. Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte iftar yaptı. İftar sonrası ise, okul birincisi olan öğrenciler Başkan Usta ile beraber okullarının mezuniyet kütüğüne isimlerini çaktı.

"Herkese motivasyon olsun"

Hem Ramazan iftarını hem de mezuniyet heyecanını öğrencilerle paylaştığını söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, "Her yıl liseyi bitiren gençlerimizle bir araya gelmeye çalışıyoruz. Tabi okul bitmeden Ramazan'a denk geldi. Bu buluşmaları veda gecesi olarak öğrencilerin mezuniyet gecesi iftar programında gerçekleştiriyoruz. Bu akşam burada 3 bin 500 gencimizle buluşuyoruz. Hem Ramazan iftarını birlikte yapmak hem de okulu bitirme mezuniyet arasında bir program oldu. Lisede birinci olan öğrencilerimize getirdikleri kütükle isimlerini çakıyoruz. Onlara ödüller veriyoruz. Liseyi bitirmenin heyecanını aynı zaman da üniversiteye girme heyecanını birlikte yaşama imkanı buluyoruz. Bir yandan da üniversite hazırlık sınavı öncesi bir motivasyon buluşması oluyor. Ramazan'ın bu ruhuyla birlikte onlarla güzel bir akşam geçirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa BelediyesiIftarRamazanOruçLiseEğitimöğretimüniversiteLise SonöğrenciÖğretmenBelediye BaşkanıOkulIlçe GençleriIlçe SakinleriGaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta3 Bin 500 GenciÖnce Vatan GazetesiGazeteHaberBaşlıkDinInançElif Günay HayvalıElif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
Semt Pazarı Kapalı Alana Taşındı
TÜMSİAD Ailesinin İstanbul Buluşması
TÜMSİAD Ailesinin İstanbul Buluşması
Çocuklar sokak hayvanları için buluşacak
Çocuklar sokak hayvanları için buluşacak
Kadınlar Nostalji Bahçelerine çocukları gibi bakıyor
Kadınlar Nostalji Bahçelerine çocukları gibi bakıyor
Avcılar’da yol çöktü
Avcılar’da yol çöktü
İstanbul'da kritik operasyon: 15 gözaltı
İstanbul'da kritik operasyon: 15 gözaltı
İBB'den yapıldığı iddia edilen harcamalarla ilgili açıklama
İBB'den yapıldığı iddia edilen harcamalarla ilgili açıklama
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda yangın
Arnavutköy Belediyesi, 1071 çocuk yazara geleceğin kapılarını açıyor
Arnavutköy Belediyesi, 1071 çocuk yazara geleceğin kapılarını açıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans