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TÜBİTAK Teknesi Haliç'te deniz suyunun kalitesini araştırıyor

TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı, "TÜBİTAK ANADOLU" teknesi ile ölçüm çalışmaları yaparak deniz suyunun kalitesini araştırıyor. TÜBİTAK ekibi, bu sabah Haliç'te 10 farklı noktadan su örnekleri almaya başladı. Yapılan çalışma ile denizler ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, kirlilik durumu, radyoaktivite seviyeleri, atıklar, deniz tabanı biyoçeşitliliği gibi konular inceleniyor.

TÜBİTAK Teknesi Haliç'te deniz suyunun kalitesini araştırıyor

TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı, "TÜBİTAK ANADOLU" teknesi ile ölçüm çalışmaları yaparak deniz suyunun kalitesini araştırıyor. TÜBİTAK ekibi, bu sabah Haliç'te 10 farklı noktadan su örnekleri almaya başladı. Yapılan çalışma ile denizler ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, kirlilik durumu, radyoaktivite seviyeleri, atıklar, deniz tabanı biyoçeşitliliği gibi konular inceleniyor.

13 Kasım 2019 Çarşamba 12:27
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TÜBİTAK Teknesi Haliç'te deniz suyunun kalitesini araştırıyor

İSTANBUL - TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanlığı “Deniz Araştırma Projeleri" kapsamında İzmit Körfezi, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Haliç’te deniz suyu kalitesine yönelik çalışmalar yürütüyor. Her ay düzenli olarak Haliç'te incelemeler yapan ekipler çalışmalarına bugün saat 09.00 sıralarında Galata Köprüsü'nün bulunduğu bölgeden başladı. Yaklaşık 5 saat sürecek çalışma kapsamında 10 farklı noktadan cihazlar yardımıyla denizden numuneler alınacak, örnekleme çalışması yapılacak.  Adalar ve Kadıköy bölgesinde dün örnekleme ve izleme çalışması yapan TÜBİTAK ekipleri, deniz suyundan numuneler almıştı. O numuneler daha sonra incelenmek üzere Haydarpaşa'da bulunan TÜBİTAK MARMARA gemisine gönderilecek.
 

MARMARA DENİZİ'NDE 2 AY SÜREYLE ÖLÇÜM ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Marmara Denizi'nde 2 ay süreyle yılda 6 çalışma yapılırken, Haliç'te ise örnekleme çalışması her ay düzenli olarak gerçekleştiriliyor. TÜBİTAK ekiplerinin önceliği deniz suyundaki kirlilik oranını ortaya çıkarmak. Tekneden denize indirilen cihazlar sayesinde suyun fiziksel değerleri olan pH, sıcaklık ve tuzluluk oranı ölçümü yapılıyor. Galata Köprüsü bölgesinde derinliğin 39 metre olduğu belirtilirken, Haliç'te 10 farklı noktada ölçüm çalışması gerçekleştiriliyor. Yapılan çalışma ile Türkiye denizleri ve kıyı sularının fizikokimyasal özellikleri, ekolojik durumunu yansıtacak göstergeler, kirlilik durumu ile radyoaktivite seviyeleri izleniyor. Ayrıca kıyı ve denizde biriken katı atıklar, deniz çayırları, deniz tabanı biyoçeşitliliği ve ekonomik balıkçılığa yönelik hedef türler ile bunlardaki kirletici seviyeleri de taranıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TÜBİTAK TeknesiHaliçDeniz Suyu Kalitesi
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