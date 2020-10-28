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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.

28 Ekim 2020 Çarşamba 10:19
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İSTANBUL  - Koronavirüsle mücadele kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler birçok noktada denetim yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Kadıköy D-100 karayolunda ve Maltepe'de oluşturulan denetim noktasında ekipler yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu.

YOLCUNUN DENETİMLERE TEPKİSİ

Kadıköy'de denetim noktasında durdurulan bir minibüsteki yolcular işe geç kaldıklarını söyleyerek minibüsten indi. Yolculardan biri “Her dakika denetim sorgulama var. Adam zaten 5 kişi ile geliyor. Yolcular beklemek istemedi işe geç kalmamak için. O yüzden indiler" diye konuştu

Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs DenetimiToplu Taşıma Araçlarıİstanbul Emniyet Müdürlüğü
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