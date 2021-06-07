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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:57
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İSTANBUL - Pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yapıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri haftanın ilk iş gününde toplu taşıma araçlarını denetledi. Denetim noktalarından biri de Beşiktaş Barbaros Bulvarı’ydı. Ekipler, otobüs ve minibüsleri tek tek durdurup, evraklarını kontrol etti. Denetim noktarından biri olan Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da sabahın erken saatlerinde durdurulan araçlarda vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe , maske takımı ve dezenfektan konusunda bilgi verdi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Toplu Taşıma AraçlarıKoronavirüs Denetimi
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