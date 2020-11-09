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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

FATİH'te  İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik denetim yaptı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:20
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu,  Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz,Küçükçekmece, Şişli ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Denetim noktasında resmi ve sivil ekipler sürücülerin evrak kontrolü yapılırken, maske, sosyal mesafe hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

Fatih, Vatan Caddesi girişinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.   

Maltepe Zümrütevler'de yapılan denetimlerde ekipler yolculara sosyal mesafeyi korumaları yönünde uyarılarda bulundu. Denetim noktasında durdurulan bir minibüste 4  fazla yolcu alan minibüs sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Minibüs sürücüsü Hacı Salman , "Fazla yolcu alındığı için işlem yapılıyor. Onları da öğrenci oldukları için alıyoruz. Okula gidiyorlardı, keşke almasaydım" dedi. Ceza kesilmesine tepki gösteren Salman, "Metrobüste, metroda hastalık yok mu? Bu hastalık sadece minibüslerde mi kapılıyor? Diğer toplu taşıma araçlarına baksınlar" diye konuştu.

6 fazla yolcu alan Taylan Yıldırım, "Yolcular da bu işten rahatsız biz de rahatsız. Yapacak bir şey yok. Polis yazıyor, minibüsçü alıyor. Değişen bir şey var mı? Suç bende mi?" diye konuştu. Ekiplerin denetimlerinin devam edeceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IemToplu TaşımaKoronavirüsPandemiDenetimMaskeMesafeYolcu
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