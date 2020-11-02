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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

02 Kasım 2020 Pazartesi 09:27
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Toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenyurt, Beyoğlu,  Fatih, Kadıköy, Ümraniye, Beşiktaş, Maltepe, Avcılar, Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı. Fatih, Adnan Menderes Bulvarı üzerinde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında ekipler, vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığını, maske takıp takmadıklarını denetlendi. Ayrıca ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. Maltepe'de de denetim yapıldı.


"KURALLARA UYUYORUZ"

İETT şoförü Zehra Karakuş, "Uygulamalardan çok memnunuz. Sıklaşırsa daha iyi olur. Özellikle yolcularımız açısından daha memnun kalacağız. Kurallara uyuyoruz. Sistemde bulunan ikaz mesajlarıyla yolcularımızı uyarıyoruz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTaşımaDenetimKoronavirüsPandemiPolis
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