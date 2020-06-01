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Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 75 gündür kapalı olan Topkapı Sarayı'na, yeniden ziyaretçi kabul edilmeye başlandı.

01 Haziran 2020 Pazartesi 14:50
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Topkapı Sarayı 3 altın kuralla yeniden açıldı

İSTANBUL - Koronavirüs salgını nedeniyle 75 gündür ziyaretçi kabul etmeyen Topkapı Sarayı, bir dizi önlem alınarak bugün itibarıyla yeniden kapılarını açtı. 09.00-16.00 saatleri arasında ziyaretçi kabul edecek sarayda bilet gişesinden itibaren misafirlere, 3 altın kurala uymaları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Girişte ateşi ölçülen ziyaretçilere, maskesi olmadığı takdirde maske veriliyor. Ayrıca belli noktalara dezenfeksiyon istasyonları yerleştirilen sarayın yerlerine ise, sosyal mesafe kuralını hatırlatan etiketler yapıştırıldı.


3 ALTIN KURAL

Alınan önlemlerden bahseden Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, "Önlemlerimiz hem ziyaretçilerimize hem de ziyaretçilerimize hizmet eden personellerimizi korumak adına 3 temel kurala dayanıyor. Birincisi maske kullanılması, ikincisi dezenfektan sıvısı kullanılması, üçüncüsü sosyal mesafe kuralına riayet edilmesini sağlayacak etiketlerin kullanılması şeklinde tedbirlerimizi aldık. Ziyarete gelen ziyaretçilerimiz, ilk önce güvenlik noktasında 3 dilde bilgilendiriliyor. Daha sonra kendilerinin ateş ölçerlerle vücut ısıları ölçülüyor. Normal vücut ısısına sahip olanlar, bilet gişesine yönlendiriliyor. Gişenin her iki tarafında da dezenfektan istasyonları var. biletini alan ziyaretçi bu noktaya, ikinci kontrol noktasına geliyor. Bileti kontrol edilen ziyaretçilerin ateşi yeniden ölçülüyor ve orada içeriye girmeden tekrar dezenfektan sıvısı almaları sağlanıyor. Bu noktadan itibaren yerlerde, sosyal mesafe etiketleri var. Ziyaretçilerin buna riayet etmeleri personelimizin tarafından sağlanacak bu açık mekanlarda" şeklinde konuştu. 

10 METREKAREYE 1 ZİYARETÇİ

Kapalı alanlarda aldıkları önlemlerle ilgili ise Çapoğlu, "Bir de ziyarete açık kapalı mekanlarımız var. burada öncelikle sabah ziyarete başlamadan önce bu mekanlar dezenfekte edilecek. Ondan sonra da doğal havalandırma yapılacak. Kapalı mekanlarda 10 metrekareye 1 ziyaretçi alacak şekilde grup sayılarını belirleyeceğiz" diye konuştu.

SESLİ REHBERLER TEK KULLANIMLIK KULAKLIKLAR İLE VERİLECEK

Ziyaretçilerin kullandığı sesli rehber cihazının ise tek kullanımlık kulaklıklar ile verileceğini dile getiren Çapoğlu, "Sesli rehberlik sistemini kullanmayı tercih eden ziyaretçilerimize dezenfekte edilmiş halde kulaklıklar ve cihaz verilecek. Her kullanımdan sonra bunlar dezenfekte edildikten sonra bunlar yeni kullanıcıya verilecek. Kulaklıklar ise tek kullanımlık" dedi. 

YARINDAN İTİBAREN TÜM SARAYLAR ZİYARETE AÇILIYOR

Öte yandan Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı ve Milli Saraylar İdaresine bağlı diğer kasırlar ise, yarın itibarıyla ziyarete açılacak. Milli Saraylar İdaresi'ne bağlı bütün ziyarete açık saray ve kasırlarda, Topkapı sarayında olduğu gibi standart prosedürler uygulanacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Topkapı Sarayı3 Altın Kural
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