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Topkapı İETT Garajı, park oluyor

Topkapı İETT Garajı, İBB kararıyla park oluyor

Topkapı İETT Garajı, park oluyor

Topkapı İETT Garajı, İBB kararıyla park oluyor

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:36
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Topkapı İETT Garajı, park oluyor

İSTANBUL (DHA) 

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi, Topkapı Pazartekke’de bulunan tarihi İETT garaj alanının imar planlarını oy birliğiyle bir kez daha değiştirdi. Yeni değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark, üstü ise park alanı olacak.

Topkapı’daki İETT garajı arazisi, 2011 yılında yapılan imar planlarında ticaret alanı iken 2016 yılında mülkiyeti İBB’ye geçti ve 2017 yılında yapılan değişiklik ile arazi, altı otopark üzeri ise yurt yapılmasına olanak sağlayacak şekilde 'Sosyal Kültürel Tesis' alanı olarak tanımlandı. 

İBB Meclisi’nin eylül ayı toplantısında yeniden gündeme gelen arazinin imar planları bir kez daha değiştirildi. İETT’nin 50 yıldan fazla zamandır garaj olarak kullandığı, 17 bin 567 metrekarelik arazinin imar planı değişikliği oybirliğiyle kabul edildi. Yapılan değişikliğe göre arazinin zemin altı otopark üstü ise park alanı olarak düzenlenecek.

PARK KARARININ ÖZETİ

İBB Meclisi’nin oybirliğiyle kabul ettiği İmar Komisyonu’nun raporunun sonuç bölümünde özetle şöyle denildi:

“Koruma amaçlı uygulama imar planı değişikliği teklifi incelenmiş olup, parselin park alanı ve zemin altı otopark alanı fonksiyonuna alınarak, plan lejandında ‘SKT’ simgeli sosyal kültürel tesis alanı iptal edilerek park ve zemin altı otopark gösteriminin eklenmesi, plan notlarında 2 nolu plan notunun iptal edilerek yerine ‘plan onama sınırı içindeki alan park ve zemin altı otopark alanıdır’ ibaresinin yazılması 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının bu plan doğrultusunda hazırlanarak meclise iletilmesi uygun görülmüştür.”

'PARK OLMASI GÜZEL'

Şehremini Mahalle Muhtarı Nalan Ertuğrul Gürkan, İETT garajının park yapılması kararını olumlu karşıladıklarını belirterek, “Şehremini Mahallesi 36 bin nüfuslu ve pek fazla yeşil alan yok. Yeşil alan olarak düzenlenmesinde bir sıkıntı yok. Bir AVM olacağına park olması güzel olur. Daha önceki planlara vatandaşlar itiraz etmişti. O planlar mahkeme kararı ile iptal edildi. Park olması daha güzel”dedi.

Çevre sakinlerinden Melek Can, “İETT garajı bir fabrika görüntüsünde. Yeşil alan olarak düzenlenirse bölge için iyi olur. Gerçi çevremizde küçük küçük parklar var ama daha büyük bir park olması da iyi olur. Özellikle parkın altının otopark olması çok iyi olur çünkü bölgede otopark sorunu var” derken, Cahit Tunç, “Çok başarılı bir karar. Orasının park olması pek tabii ki iyi olur” diye konuştu.

Kuaför olduğunu ve çevrede oturan çok sayıda müşterisi bulunduğunu belirten Zeki Kamaz ise, "Onların konuşmalarından da biliyorum ki gerçekten yeşil alanlara ihtiyaç var. Bölgede oturan özellikle yaşlı insanlar böyle bir alana ihtiyaç duyuyor. Eşim de aynı fikirde. Yeşillik bir alanda oturup, dinlenme ihtiyacı duyuyor insan. İnsanlar bu ihtiyaçlarını gidermek için başka uzak yerlere gitmek zorunda kalıyor” dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Topkapı İETT GarajıİETT GarajıIbb Kararı
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