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TIR ve kamyonlar İstanbul'a hareket etmeye başladı

11 Mart 2022 Cuma 13:15
TIR ve kamyonlar İstanbul'a hareket etmeye başladı

İSTANBUL - İstanbul'da bu sabah yasak getirilen TIR ve kamyonların İstanbul'a girişleri kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. 

Yoğun kar yağışı nedeniyle TIR ve kamyonların İstanbul'a girişleri bu sabah saat 09.00'dan itibaren yasaklanmıştı. Yasak bir süre sonra kaldırıldı.  Silivri'de geçişlere izin verilmesiyle beraber TIR ve kamyon şoförleri yolculuklarına devam etmeye başladı. Dinlenme tesislerinde yaşanan yoğunluk ise azaldı.

TIR şoförü Ersin Kartallıoğlu, "Avrupa'dan geliyorum. İstanbul'a gideceğim. Çatalca'da gümrük işlemlerimi halledeceğim. Yasak vardı. Arkadaşlardan bilgi aldım. Şimdi yoluma devam edeceğim" dedi.

TIR şoförü Şefik Doğru ise, "Yurtdışından geliyorum. İstanbul'a gidiyorum. Kar yağışından dolayı parka geldim. Şimdi yasak kalktı yoluma devam edeceğim" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TIR Ve KamyonlarİstanbulKar Yağışı
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