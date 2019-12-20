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TERKOS GÖLÜ'NDE FECİ OLAY!

Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu.

TERKOS GÖLÜ'NDE FECİ OLAY!

Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu.

20 Aralık 2019 Cuma 10:48
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TERKOS GÖLÜ'NDE FECİ OLAY!

Olay, dün 22.00 sıralarında Çatalca ilçesi Ormanlı Mahallesi yakınlarındaki Durusu Göl'ünde (Terkos) yaşandı. Göle balık tutmak için geldikleri öğrenilen ve isimleri henüz tespit edilemeyen 3 kişi teknenin alabora olması nedeniyle göle düştü. Teknenin battığını fark eden başka bir balıkçı teknesindeki kişiler bir taraftan gölde boğulmakta olan kişileri kurtarmak için yardıma koşarken diğer taraftan da itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu. Göle düşen kişilerden birisi diğer balıkçılar tarafından kurtarılarak tekneye ardından kıyıya çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma sualtı balık adamları, itfaiye dalgıçları ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çatalca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Dalgıçların gölde yaklaşık 3 saat süren aramaları sonucu kaybolan 2 kişi bulunamazken aramalara göldeki yoğun sis nedeniyle ara verildi. Aramaların sabah saat 08.00'de tekrar başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan, tekneleri batan 3 kişinin nereden geldikleri ve kimlikleri henüz tespit edilemedi. Göl çevresinde jandarma ekiplerinin nöbeti ise sabah saatlerine kadar sürecek.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH SAATLERİNDE TEKRAR BAŞLADI

Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu saba saat 08.00 sıralarında tekrar başlandı.  2 kişinin bulunması için sürdürülen çalışmalar boyunca jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Göl yolu ve çevresinde çok sayıda "Göle Girmek Tehlikelidir' tabelası olması dikkat çekti. Arama çalışmaları sürüyor.

2 KİŞİDEN ACI HABER GELDİ

Çatalca Durusu Gölü'nde (Terkos) kayıp iki kişinin cansız bedenleri bulundu.
 

DHA

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TerkosBalıkBalıkçıBoğulmaCeset
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