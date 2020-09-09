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TEM'de yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

ESENYURT TEM Otoyolu Ankara istikametinde giden bir otomobil sürücüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle aracını kenara çekip beraberindeki kadın yolcu ile yolun diğer tarafına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan iki kişiden biri hayatını kaybederken diğeri ise ağır yaralandı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 09:06
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TEM'de yolun karşısına geçen 2 kişiye otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Kaza TEM Otoyolu Esenyurt mevkii Edirne istikametinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan Ali T. (39) beraberindeki Melek Ö. (39) ile TEM Otoyolu Ankara istikametinde giderken, Esenyurt mevkiine geldiği esnada aracını kenara çekti. Henüz bilinmeyen bir nedenle yolun karşısına geçmek isteyen Ali T. ile Melek Ö.'ye Ankara istikametinde giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 TC 179 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Ali T. ve Melek Ö. ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücüler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Melek Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralanan Ali T.'ye ise ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsünün ifadesini almak için polis merkezine götürdü. Bu sırada Melek Ö.'nün yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü görüldü. Polis ekiplerinin olay yeri çalışmasının ardından Melek Ö.'nün cansız bedeni cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı. Kazaya neden olan otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Olay yerine gelen Melek Ö'nün bir arkadaşı, "Bilgimiz yok haber alınca sonradan geldik. Çarpmış fırlatmış araba işte, bir de erkek yaralı varmış onu hastaneye götürmüşler" dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
TEMKazaOtoyolYaya
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